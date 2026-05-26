Le film « The Mandalorian and Grogu » relance des critiques déjà adressées à la série Star Wars

Le film "The Mandalorian and Grogu" semble reconduire certaines faiblesses pointées par les fans dans la série télévisée, soulevant à nouveau des préoccupations récurrentes au sein de la communauté Star Wars concernant le développement des personnages et l’intrigue.

Tl;dr Le film répète les défauts majeurs de la série.

Aucune évolution ni arc marquant pour les personnages.

Manque flagrant d’ambition et de prise de risque.

Un virage qui tourne à vide

Lorsque Disney+ a dévoilé « The Mandalorian » en 2019, l’enthousiasme fut immédiat dans la communauté Star Wars. Ce retour aux aventures plus modestes, porté par un mystérieux chasseur de primes incarné par Pedro Pascal, laissait espérer une nouvelle fraîcheur loin des enjeux galactiques démesurés. Pourtant, derrière l’engouement pour « Baby Yoda », désormais connu sous le nom de Grogu, certains spectateurs – dont j’étais – demeuraient perplexes devant un rythme haché et une absence flagrante d’introspection du héros principal. Si quelques épisodes signés Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard ou encore Lee Isaac Chung surnageaient, le cœur de la série semblait prisonnier d’un schéma répétitif et sans véritable relief.

L’ambition sacrifiée sur l’autel de la sécurité

L’arrivée du film « The Mandalorian and Grogu », réalisé par Jon Favreau, n’a malheureusement rien changé à cette dynamique. Au lieu de s’élever au niveau des meilleurs opus récents – on pense à « Andor » pour sa profondeur politique –, ce long-métrage se contente de recycler les mêmes ficelles : quêtes secondaires sans urgence, action chorégraphiée dépourvue d’imagination (à l’exception notable d’un combat d’arène), caméos attendus… mais aucune trace d’une réelle évolution des personnages. Même le potentiel dramatique – Grogu appelé à dépasser son mentor, Din Djarin – reste inexploité. On s’interroge alors : pourquoi ce manque d’investissement émotionnel, jusque dans les motivations du héros, peu concerné par ses propres actions ?

Derrière le rideau : une franchise figée ?

En réalité, tout indique que cette timidité narrative résulte moins d’un accident que d’une stratégie parfaitement calculée. Après la débâcle de « L’Ascension de Skywalker », il fallait un succès facile pour rassurer les actionnaires et garantir la stabilité du mastodonte Lucasfilm. Mais doit-on forcément choisir entre rentabilité et ambition créative ? Le choix conservateur de confier ce projet à Favreau, figure centrale déjà bien installée chez Disney, illustre crûment ce repli sur soi. Pourquoi ne pas avoir ouvert la porte à une vision extérieure – comme l’ont fait ponctuellement certains réalisateurs invités lors des précédentes saisons ?

Avis partagé au sein des fans

Difficile, dès lors, de s’étonner si « The Mandalorian and Grogu » divise, ou lasse. La mécanique ronronne, les surprises se font rares et le plaisir s’émousse à force de statu quo. Les spectateurs en quête d’un souffle nouveau devront patienter : la saga continue… mais avance-t-elle vraiment ?