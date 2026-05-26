Steven Spielberg freiné dans l’horreur par les films considérés comme des armes

Steven Spielberg, pourtant maître du suspense et du fantastique, se tient à l’écart du cinéma d’horreur. Les armes et la violence graphique qui caractérisent souvent ce genre freinent le réalisateur, influençant ainsi ses choix artistiques.

Tl;dr Spielberg admire « Évanouis », évitant le genre horreur.

« Évanouis » révolutionne l’horreur, Oscar à Amy Madigan.

« Disclosure Day » s’annonce inquiétant, sortie le 12 juin.

Quand Spielberg salue l’horreur moderne

Peu de noms incarnent autant le septième art que Steven Spielberg. Pourtant, à l’aube de la sortie très attendue de son nouveau film, « Disclosure Day », une question persiste : pourquoi ce réalisateur emblématique n’a-t-il jamais signé de véritable film d’horreur ? Interrogé dans les colonnes du magazine Empire, Spielberg a livré une réponse inattendue, teintée d’humilité et d’admiration pour la jeune génération.

Un hommage inattendu à Zach Cregger

Loin de toute posture défensive, Spielberg confie avoir été « satisfait si complètement par des films comme Évanouis que mon désir d’en faire un disparaît totalement ». Le réalisateur évoque ainsi la seconde réalisation de Zach Cregger, « Évanouis », qui s’est rapidement imposée comme une référence du genre depuis sa sortie en août 2025. Après le succès remarqué de « Barbarian », Cregger confirme son statut parmi les nouveaux maîtres de l’horreur, à l’instar de Jordan Peele. L’innovation narrative et le mélange subtil entre humour noir et tension horrifique ont marqué la critique comme le public.

En témoignent quelques faits marquants :

L’histoire se déroule dans une banlieue fictive de Pennsylvanie bouleversée par la disparition mystérieuse de 17 enfants d’une même classe.

Amy Madigan, méconnaissable en Aunt Gladys – antagoniste aussi troublante qu’énigmatique – décroche un Oscar, fait rare pour une performance horrifique.

L’atmosphère étrange et prenante, servie par des acteurs comme Julia Garner ou Cary Christopher, place « Évanouis » au panthéon du genre.

Disclosure Day : science-fiction sous tension

Mais alors, Spielberg osera-t-il un jour franchir le pas vers l’horreur pure ? Peut-être pas. Cependant, ses talents pour la suspense ne sont plus à démontrer. Son prochain film, « Disclosure Day », flirte déjà avec l’inquiétude : casting prestigieux — de Emily Blunt à Colin Firth, en passant par Josh O’Connor — intrigue autour d’une humanité confrontée au choc de la rencontre extraterrestre. La bande-annonce laisse entrevoir quelques scènes dérangeantes — dont celle où le personnage principal perd la parole au profit d’étranges sons aquatiques — prouvant que Spielberg sait instiller l’angoisse sans jamais céder aux codes traditionnels du genre.

L’inspiration plutôt que la rivalité ?

Au fond, Spielberg pourrait sans doute offrir un chef-d’œuvre horrifique s’il en ressentait le besoin. Mais lorsqu’un film comme « Évanouis » atteint une telle maîtrise, il préfère savourer en spectateur admiratif. Pour les amateurs du genre et les curieux, « Évanouis » reste disponible sur HBO Max tandis que « Disclosure Day » sortira dans les salles françaises dès le 12 juin prochain.