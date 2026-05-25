The Mandalorien and Grogu ravive l’un des pouvoirs les plus impressionnants de la Force dans Star Wars

Le film The Mandalorian and Grogu ravive l'intérêt des fans en réintroduisant l'une des capacités les plus puissantes de la Force, enrichissant ainsi l'univers Star Wars d'une dimension familière et spectaculaire.

Tl;dr Grogu utilise la guérison par la Force pour sauver Din Djarin.

pour sauver Din Djarin. Cette capacité rare a été montrée chez d’autres personnages clés.

La guérison par la Force reste exceptionnelle dans l’univers « Star Wars ».

Une capacité rare, révélée à nouveau

L’univers de Star Wars, foisonnant de mystères et de pouvoirs insoupçonnés, réserve parfois des surprises de taille. Dans le film « The Mandalorian and Grogu », la scène où Grogu sauve son père adoptif, le Mandalorien Din Djarin, frappé par un dangereux dragonsnake, en est une illustration frappante. Alors que le poison se répand, tout laisse croire que l’issue sera fatale sans intervention extérieure. Contre toute attente, c’est la Force, maniée par Grogu, qui parvient à sceller la blessure et stopper les effets mortels du venin.

Grogu et la guérison : un pouvoir qui fascine

Pourtant, ce n’est pas la première fois que le jeune Grogu manifeste ce don rare de la guérison par la Force. Ceux qui suivent avec assiduité les aventures sur Disney+ se souviennent qu’il avait déjà sauvé Greef Karga, grièvement blessé et empoisonné après l’attaque d’une créature ailée sur Nevarro. Plus aucun medpac disponible à l’époque : il avait fallu compter sur les ressources insoupçonnées du petit être vert, au grand étonnement des compagnons présents. Depuis cet épisode marquant de « The Mandalorian », Grogu n’avait plus recouru à cette technique jusqu’à ce moment décisif sur Nal Hutta.

L’art de guérir par la Force : une tradition sélective

Historiquement, seuls quelques personnages majeurs ont su exploiter cette faculté hors du commun dans le canon galactique. Juste avant la sortie en salles de « L’Ascension de Skywalker », les spectateurs découvraient Rey user de cette même capacité : elle soignait un serpent géant pour ouvrir une issue puis sauvait Kylo Ren lui-même après un duel acharné. Leur lien exceptionnel dans la Force renforçait leurs pouvoirs respectifs : Ben Solo rendait ensuite la pareille en ramenant Rey à la vie lors du face-à-face final contre Palpatine. La rareté de ces scènes ne fait qu’ajouter à leur intensité dramatique.

D’autres guérisseurs dans l’ombre galactique ?

Si l’on remonte encore plus loin dans les récits officiels ou « Legends », d’autres figures ont également effleuré cet art délicat. Par exemple :

Cassian Andor , cherchant un guérisseur sur Yavin 4 lors de ses propres péripéties.

, cherchant un guérisseur sur Yavin 4 lors de ses propres péripéties. Barriss Offee, célèbre pour ses talents médicaux parmi les Jedi – même si ses exploits sont relégués aujourd’hui au rang d’histoires annexes.

Au fil des décennies, les auteurs n’ont cessé d’explorer ce don énigmatique : inclassable, souvent marginalisé, mais toujours fascinant lorsqu’il ressurgit là où on s’y attend le moins.

Si la Force recèle bien des secrets, celui du pouvoir de guérir — aussi miraculeux que redoutable — demeure l’un des fils conducteurs les plus captivants au sein de cette galaxie lointaine, très lointaine.