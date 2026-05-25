Pourquoi les redoutables créatures sous-marines dans The Mandalorian et Grogu semblent si familières

Les redoutables créatures sous-marines qui apparaissent dans la série The Mandalorian et Grogu ont une apparence étonnamment familière pour de nombreux spectateurs, rappelant des inspirations issues d’autres univers connus du cinéma et de la pop culture.

Tl;dr Les Amani chassent Din dans « The Mandalorian and Grogu ».

chassent Din dans « The Mandalorian and Grogu ». Ils apparaissent dès « Le Retour du Jedi » (1983).

Leur intrigue animée inachevée fut révélée post-annulation.

Retour inattendu des Amani dans l’univers Star Wars

À chaque nouveau chapitre, la saga Star Wars parvient à surprendre ses spectateurs. Dans le film récemment sorti « The Mandalorian and Grogu », c’est au tour des puissants criminels Hutts, les Twins, de mettre le duo face à des dangers inédits. Pour éliminer le chasseur de primes Din Djarin, ils n’hésitent pas à lancer sur ses traces une impressionnante galerie d’alliés : la redoutable Droid Gotra, le mystérieux chasseur de primes Embo, leur animal féroce dragonsnake… et un groupe d’Amani. Cette dernière espèce, pourtant familière aux plus fidèles fans, refait surface de façon particulièrement marquante.

Des origines cultes dans « Le Retour du Jedi »

Si les spectateurs ont eu l’impression d’un déjà-vu en découvrant ces Amani dans les bas-fonds de Nal Hutta, ce n’est pas un hasard. Les premiers pas cinématographiques de cette espèce remontent à 1983, au cœur du palais de Jabba the Hutt dans « Le Retour du Jedi ». L’Amani originel, baptisé Amanaman et incarné par la marionnettiste Ailsa Berk, avait même hérité sur le tournage du surnom pour le moins évocateur de « the Banana Slug ». Anecdote amusante : une figurine Amanaman produite par Kenner en 1985 fait aujourd’hui le bonheur des collectionneurs avertis.

L’arc avorté de The Clone Wars : une présence fantôme

Pourtant, la trajectoire des Amani ne s’arrête pas là. Un projet avorté aurait pu offrir un développement inédit à cette espèce. En effet, ils étaient prévus pour jouer un rôle central dans un arc narratif jamais achevé de la série animée The Clone Wars. Dans cette intrigue mystérieuse intitulée « Crystal Crisis », les héros Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker partaient sur Utapau à la recherche d’un gigantesque cristal Kyber, croisant la route de dangereux Amani organisés en tribus capables de se rouler en boule pour se déplacer. Malgré l’annulation prématurée de la série avant la finalisation de ces épisodes, les story reels sont devenues accessibles aux plus curieux.

Diversité et évolution : au-delà des chasseurs de primes

Les Amani ne se résument cependant pas à leur image martiale ou mercenaire. Ainsi, si certains traquent sans pitié le Mandalorien, d’autres occupent des rôles bien différents dans la galaxie. On peut citer notamment Bina, propriétaire du Creature Stall à Black Spire Outpost — partie intégrante de Galaxy’s Edge à Disneyland — qui démontre que l’on peut être Amani sans pour autant mener une vie d’aventure ou de chasse.

Cette apparition inattendue confirme l’habileté avec laquelle Star Wars puise dans sa propre mythologie pour tisser un récit toujours plus dense et connecté.