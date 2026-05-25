Il est temps de réhabiliter le film Star Wars le plus méconnu et sous-estimé

Longtemps mésestimé par le public et la critique, un film de la saga Star Wars suscite aujourd’hui un regain d’intérêt. Retour sur ce volet injustement relégué au second plan, alors que son importance se révèle à nouveau.

Tl;dr « La Menace fantôme » est le volet le plus sous-estimé.

Lucas y critique subtilement la démocratie et le pouvoir.

Le film évoque l’esprit original de « Star Wars ».

Un film longtemps mal-aimé, aujourd’hui réhabilité

Difficile d’imaginer, à la sortie en 1999 de Star Wars : Épisode I – La Menace fantôme, que ce film deviendrait l’objet d’un tel débat deux décennies plus tard. Point de crispation pour une partie du public, moqué dans certains médias – on pense notamment à la comédie américaine Fanboys qui en fit son sujet –, il a longtemps été considéré comme le parent pauvre de la prélogie signée George Lucas. Pourtant, au fil des ans, une génération nouvelle de fans n’a cessé de défendre ses qualités, faisant émerger l’idée qu’il s’agit sans doute du volet le plus injustement décrié.

L’esprit Star Wars retrouvé… avec ses défauts assumés

Revenir sur ce premier épisode, c’est aussi reconnaître sa capacité à réveiller la magie de la trilogie originelle. Là où beaucoup résument encore son héritage à la caricature de Jar Jar Binks ou aux premiers balbutiements du numérique, La Menace fantôme offre pourtant un concentré de tout ce qui fait l’essence même de la saga : des planètes exotiques aux décors grandioses tournés en décors naturels, en passant par une mise en scène rythmée et spectaculaire. Le segment dédié à la course de modules reste aujourd’hui encore une référence d’action haletante et audacieuse. Plus surprenant : malgré l’essor des effets spéciaux numériques, le film recourt abondamment aux maquettes et plateaux géants, conférant une texture unique à cet univers.

La vision sans filtre de George Lucas

Ce qui distingue particulièrement ce chapitre tient cependant à la liberté totale dont a bénéficié George Lucas. Cette indépendance se traduit par des partis pris parfois déroutants – comme ces explications excessives cherchant à relier chaque élément à la trilogie d’origine. Pourtant, c’est également dans ces choix que surgissent des fulgurances narratives inattendues :

Une critique directe du fonctionnement démocratique et de sa fragilité.

L’introduction d’un antagoniste politique dissimulant savamment son jeu.

L’évocation explicite du glissement vers un régime autoritaire.

En filigrane, La Menace fantôme met ainsi en garde contre les dérives du pouvoir – une thématique qui trouve aujourd’hui un écho particulier.

Un héritage enfin reconnu ?

Le temps semble jouer pour cette œuvre autrefois si controversée. Tandis que les productions récentes multiplient les approches (on pense à l’ampleur politique d’Andor ou au renouveau impulsé par Disney), l’apport visionnaire du film devient manifeste. Si ses maladresses n’ont pas disparu, elles cohabitent avec une audace rare dans les blockbusters contemporains : traiter son jeune public comme des citoyens en devenir face aux pièges du pouvoir. C’est sans doute là que réside toute sa force – et pourquoi il est temps, peut-être, de présenter nos excuses à Lucas.