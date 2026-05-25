Les ouvrages d’Isaac Asimov qui ont révélé à Andy Weir toute la richesse de la science-fiction

L’auteur à succès Andy Weir, connu pour ses romans de science-fiction, évoque l’influence majeure des livres d’Isaac Asimov sur sa perception du genre, découvrant ainsi toute la diversité et la richesse que peut offrir la science-fiction.

Tl;dr Andy Weir cite Asimov comme influence majeure.

La série « Robots » relie plusieurs univers d’Asimov.

Le genre SF se révèle d’une étonnante diversité.

Les multiples facettes de la science-fiction selon Andy Weir

Pour Andy Weir, l’auteur à succès de « Projet Dernière Chance », la découverte du vaste spectre de la science-fiction n’a pas été le fruit du hasard. En discutant avec Grimdark Magazine, il a évoqué ses lectures marquantes d’enfance, citant en particulier le classique « Les Cavernes d’Acier » d’Isaac Asimov. Il affirme ainsi : « J’ai adoré la série des « Caves of Steel » par Asimov. Elles m’ont montré que la SF pouvait être plus qu’une histoire d’action ou d’aventure. Elle peut aussi relever du polar ou même tout ce qu’on imagine. »

Ce constat trouve un écho dans une autre œuvre ayant marqué Weir : « Red Planet » de Robert A. Heinlein, roman initiatique publié en 1949 qui emmène le lecteur sur Mars à travers les yeux de Jim Marlowe, jeune étudiant et colon humain. Deux œuvres fondatrices, aux tonalités pourtant très différentes, mais qui illustrent toutes deux la capacité du genre à se réinventer sans cesse.

L’univers des Robots : bien plus qu’une enquête policière

Revenons sur la fameuse série « Caves of Steel », que l’on connaît aujourd’hui sous le nom de cycle des Robots. Premier tome publié en 1953, ce roman transpose l’ambiance du polar noir quelques millénaires dans le futur, où l’on suit le détective Elijah Baley et son acolyte robotique R. Daneel Olivaw. On y découvre des thèmes tels que la surpopulation, les cités hermétiques et les premiers pas de l’humanité au-delà de la Terre.

Au fil des volumes — au nombre de quatre principaux — Asimov pousse toujours plus loin ses explorations :

« The Naked Sun », qui dépeint Solaria et sa société obsédée par l’isolement ;

« The Robots of Dawn », s’intéressant aux tensions entre mondes terriens et colonies spatiales ;

et enfin « Robots and Empire », dans lequel R. Daneel Olivaw poursuit ses aventures des siècles après Baley.

Ces romans témoignent non seulement de l’inventivité narrative d’Asimov, mais aussi de sa capacité à renouveler constamment les enjeux et les styles du récit.

Un fil rouge discret jusqu’à Foundation

Ce qui frappe surtout, c’est la manière dont Isaac Asimov a su tisser un lien subtil entre ses divers univers littéraires. Le personnage central R. Daneel Olivaw, par exemple, joue un rôle essentiel jusque dans la saga « Foundation », où il prend une importance majeure sous différents noms (on se souviendra notamment de son incarnation télévisuelle par Laura Birn).

Des concepts fondamentaux — comme la fameuse « Loi Zéro » ou les pouvoirs mentalics — font leur apparition dans les romans robotiques avant d’être développés dans l’univers galactique de Foundation. Les planètes Aurora ou Solaria resurgissent, elles aussi, lors des ultimes chapitres. Sans jamais imposer lourdement ces passerelles narratives, Asimov invitait ainsi ses lecteurs attentifs à saisir toute l’étendue — voire l’audace — de sa vision.

Difficile de s’étonner que Weir voie en lui un modèle pour repousser sans cesse les frontières de la science-fiction, tant sur le fond que sur la forme.