Le film de science-fiction oublié qui voulait rivaliser avec Matrix

Mélange de thriller futuriste et de question philosophique sur la nature de l’existence, The Thirteenth Floor s’inscrit dans la vague des œuvres de science-fiction qui interrogent la frontière entre réel et virtuel.

Tl;dr The Thirteenth Floor explore l’idée d’un monde simulé, mais a été éclipsé par Matrix malgré un concept ambitieux.

Le film suit Douglas Hall, qui découvre peu à peu que sa propre réalité pourrait être virtuelle, à travers une enquête mêlant simulation et doute existentiel.

Mal accueilli par la critique et concurrencé par d’autres films SF de l’époque, il conserve aujourd’hui un statut d’œuvre culte discrète auprès des amateurs de science-fiction.

Quand la simulation virtuelle se heurte à la réalité cinématographique

Dans la foulée de l’immense succès de Matrix, sorti en 1999, d’autres films ont tenté d’explorer les méandres du virtuel et du doute existentiel. Parmi eux, The Thirteenth Floor, réalisé par Josef Rusnak et inspiré du roman Simulacron-3 de Daniel F. Galouye, s’est malheureusement retrouvé dans l’ombre. Malgré son intrigue ambitieuse et un budget honnête de 16 millions de dollars, le film n’a récolté qu’un accueil tiède au box-office, peinant à dépasser les 18,6 millions.

Une intrigue complexe autour de la simulation

L’action se déroule dans un Los Angeles futuriste où le milliardaire Hannon Fuller, incarné par Armin Mueller-Stahl, développe une réplique numérique de la ville en 1937 : un « simulateur total d’environnement ». Son protégé, Douglas Hall (Craig Bierko), se retrouve plongé dans une enquête après la mort mystérieuse de Fuller et la disparition d’un collègue. À mesure que Hall explore cette réalité simulée, il découvre des indices laissés par son mentor… mais aussi la possibilité troublante que lui-même ne soit qu’une création virtuelle.

En effet, cette question vertigineuse, vivons-nous dans une simulation ?, fascine autant qu’elle inquiète. Il suffit, pour l’admettre, d’imaginer que nos descendants puissent un jour générer des mondes aussi crédibles que le nôtre… Au point que notre propre authenticité deviendrait statistiquement improbable. Cette hypothèse philosophique continue d’alimenter moult scénarios de science-fiction.

Difficile concurrence et accueil critique froid

Sorti presque simultanément avec des œuvres comme eXistenZ, Dark City ou encore le phénomène Matrix, le film n’a pas réussi à imposer sa vision singulière. Les critiques ne se sont pas montrés tendres : sur Rotten Tomatoes, il plafonne à 29 %. Certains journalistes reconnaissent cependant ses qualités plastiques ou le jeu marquant de Vincent D’Onofrio. D’autres relèvent des faiblesses plus criantes : rythme poussif, dialogues plats, scénario trop alambiqué.

Quelques avis nuancent toutefois ce tableau sombre ; on peut relever :

Mise en scène élégante mais intrigue confuse selon le New York Times .

. Certaines performances saluées malgré des faiblesses structurelles.

L’héritage discret mais persistant d’une œuvre conceptuelle

Qu’on l’estime maladroit ou simplement malchanceux face à une concurrence redoutable, The Thirteenth Floor conserve une place particulière dans l’imaginaire des amateurs du genre. Adaptation moins connue que World on a Wire, version allemande télévisée réalisée en 1973, il propose un questionnement persistant sur nos propres perceptions et croyances technologiques.

Disponible aujourd’hui en streaming gratuit sur Tubi, ce film mérite sans doute une redécouverte par ceux qui s’intéressent à la frontière toujours mouvante entre réel et illusion.