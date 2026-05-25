Un acteur emblématique de la trilogie Star Wars dans le film The Mandalorian et Grogu

Le film consacré à The Mandalorian et Grogu accueillera au casting l’un des acteurs emblématiques de la trilogie originale Star Wars, réunissant ainsi l’univers de la série à celui des débuts mythiques de la saga cinématographique.

Tl;dr Anthony Daniels apparaît dans tous les films Star Wars.

Il incarne un nouveau droïde dans « The Mandalorian and Grogu ».

Sa présence demeure discrète mais essentielle à la saga.

L’incroyable fidélité d’Anthony Daniels à l’univers Star Wars

Depuis bientôt cinquante ans, un acteur se distingue par sa constance et son attachement indéfectible à la galaxie lointaine de Star Wars. Qu’on aime ou non les rebondissements incessants de la franchise, impossible d’ignorer la silhouette dorée de Anthony Daniels, devenu l’unique membre du casting originel présent dans chaque opus sorti en salles depuis 1977.

Des débuts hésitants au rôle emblématique de C-3PO

Ironie du sort, Daniels avait accueilli avec réserve – voire une pointe d’agacement – la proposition d’audition pour le personnage de C-3PO. Pourtant, c’est bien ce robot protocolaire qui allait lui offrir une carrière hors normes. Année après année, film après film, il a revêtu l’armure dorée ou prêté sa voix à ce droïde dans tous les volets de la saga principale. Son empreinte s’étend aussi aux déclinaisons animées — des séries cultes comme « Droids » des années 1980 jusqu’à « The Clone Wars », « Rebels » ou encore « Star Wars: Resistance ». Sans oublier les jeux vidéo, audiobooks et même les pastiches signés LEGO.

Des caméos savoureux au fil des épisodes dérivés

Loin de se limiter à C-3PO, Anthony Daniels a multiplié les apparitions inattendues. On se souvient notamment :

de son clin d’œil dans « Rogue One », en compagnie de R2-D2 ;

d’une apparition sous les traits du personnage Tak dans « Solo », échappant aux mines d’épices avec ses amis Wookiees ;

ou encore du mystérieux Dannl Faytonni aperçu au club Outlander sur Coruscant dans « L’Attaque des clones ».

À chaque fois, la connivence opère et le public initié se délecte de ces rôles secondaires subtilement glissés.

Un clin d’œil discret mais historique dans The Mandalorian and Grogu

Pourtant, dans « The Mandalorian and Grogu », rares sont ceux qui auront remarqué sa présence. Cette fois-ci, il prête vie à un « Air Traffic Control Droid », rôle certes discret mais mentionné au générique. Par ce biais, il prolonge sa série ininterrompue d’apparitions — performance remarquable qui confirme son statut de mémoire vivante de la saga.

Reste à savoir si cette tradition perdurera avec les prochains projets, notamment le mystérieux « Starfighter » attendu en 2027 sous la houlette de Shawn Levy. Pour l’heure, une certitude : où que s’aventure la saga Star Wars, elle semble ne jamais vouloir quitter le sillage d’Anthony Daniels.