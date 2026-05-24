The Mandalorian and Grogu : un aperçu inédit du futur lointain de la saga Star Wars

Le nouveau projet « The Mandalorian and Grogu » lève le voile sur l’avenir de l’univers Star Wars, offrant un aperçu inédit de la chronologie galactique et de son évolution sur plusieurs siècles après les événements déjà connus.

Tl;dr Grogu et Rotta nouent une profonde amitié durable.

Leur longévité annonce un avenir commun après Din Djarin.

Le film pose les bases d’une saga future possible.

Une amitié hors du temps dans l’univers Star Wars

À première vue, la relation entre Din Djarin et Grogu, au cœur de « The Mandalorian and Grogu », semble condamnée par la différence d’espèces. Car si le chasseur de primes est humain, son jeune protégé appartient à un peuple dont la longévité défie l’entendement. À l’image de Yoda, dont les siècles n’ont pas entamé la sagesse, Grogu sera encore présent longtemps après que son père adoptif aura disparu.

L’arrivée remarquée de Rotta, fils de Jabba le Hutt

Mais le film déplace rapidement la focale. C’est avec l’introduction de Rotta, héritier du tristement célèbre Jabba le Hutt, que s’opère un changement de dynamique. Incarné par Jeremy Allen White, Rotta partage avec Grogu une histoire marquée par la solitude et un appétit commun – littéralement. Leur complicité se tisse vite autour de moments simples : goûters partagés, jeux au bord de l’eau ou siestes côte à côte, révélant une tendresse inattendue dans ce vaste univers galactique.

Un duo construit pour durer… des siècles ?

À mesure que le récit avance, il devient évident que cette alliance dépasse l’éphémère. Le film insiste sur un point rarement abordé dans la saga : la question du temps qui passe différemment selon les espèces. Si Grogu peut espérer vivre des siècles, il en va de même pour les Hutts – Jabba aurait dépassé six cents ans, et Marlo approchait du millénaire. Face à cette perspective vertigineuse, Din Djarin prépare progressivement son protégé à envisager un monde sans lui : une étape cruciale pour Grogu.

Voici ce que laisse entrevoir ce nouveau binôme :

Amitié profonde , bâtie sur des expériences communes.

, bâtie sur des expériences communes. Pistes narratives inédites pour l’avenir de la franchise.

pour l’avenir de la franchise. Saga intergénérationnelle, où l’on imagine déjà Grogu et Rotta adultes parcourant la galaxie en justiciers improbables.

L’héritage d’une galaxie en expansion

La rencontre entre Grogu et Rotta pourrait bien marquer le début d’un nouvel arc pour la franchise Star Wars. Difficile de ne pas songer à des épisodes futurs se déroulant des siècles plus tard, avec ce tandem devenu légendaire : gladiateur hutt face au chasseur de primes aux pouvoirs singuliers. Le pari scénaristique est posé ; reste à voir si Lucasfilm, sous la houlette de Dave Filoni et Jon Favreau, choisira d’emprunter cette voie audacieuse.

Pour l’heure, « The Mandalorian and Grogu » s’offre aux spectateurs dans les salles obscures – comme un prélude riche en promesses pour toute une génération de fans.