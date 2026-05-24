Un personnage majeur de The Mandalorian and Grogu presque absent des bandes-annonces

Alors que la promotion de The Mandalorian and Grogu battait son plein, un personnage majeur du duo iconique a étonnamment été relégué au second plan dans les bandes-annonces, suscitant interrogations et curiosité parmi les fans avant la sortie.

Tl;dr Rotta le Hutt occupe un rôle majeur inattendu.

Le film développe la personnalité et l’histoire de Rotta.

Retour de personnages issus d’œuvres précédentes de Star Wars.

Un nouvel arc pour Rotta le Hutt dans l’univers Star Wars

Depuis sa première apparition comme bébé dans « Star Wars: The Clone Wars », peu auraient parié sur un retour marquant de Rotta le Hutt. Pourtant, avec la sortie de « The Mandalorian and Grogu » signé Jon Favreau, c’est une toute nouvelle dimension que prend ce personnage longtemps resté en marge. La galaxie post-« Return of the Jedi » dépeinte par le film se situe à une période trouble, marquée par la reconstruction secrète des vestiges de l’Empire Galactique, tandis que la Nouvelle République peine à stabiliser un monde encore fragile.

L’intrigue : alliances inattendues et quête d’identité

Au cœur du récit, on retrouve Din Djarin, célèbre chasseur de primes interprété par Pedro Pascal, accompagné de son inséparable protégé Grogu. Leur mission les entraîne jusqu’à la Bordure Extérieure, zone où prospèrent contrebandiers et syndicats criminels. Leur objectif initial : retrouver Rotta le Hutt – incarné par Jeremy Allen White – pour le remettre à ses proches dirigeants mafieux. Si l’opération semble simple, elle cache en réalité des enjeux plus complexes, Din n’acceptant ce contrat qu’en échange d’informations stratégiques sur un dangereux ancien général impérial.

Mais tout bascule lorsque Din découvre un Rotta prisonnier d’une organisation clandestine de combats d’arène. Le fils du tristement célèbre Jabba refuse de retourner à une vie sous emprise familiale, préférant gagner sa liberté dans la douleur et l’arène plutôt que de rester une marionnette.

Une évolution rare pour un personnage secondaire

Progressivement, Rotta devient bien plus qu’un simple prétexte narratif : il s’impose comme acteur central du film, aux côtés de Din et Grogu, lors de séquences d’action effrénées. Fait rare dans la saga, un soin particulier est apporté à la caractérisation du jeune Hutt. Le spectateur découvre une personnalité torturée par l’héritage paternel, mais aussi capable d’attachement sincère – notamment envers Grogu. Cette profondeur contraste avec le traitement habituel réservé aux membres de cette famille intergalactique.

Il faut souligner que même des figures appréciées comme Zeb, ex-rebelle issu de « Star Wars Rebels », passent ici au second plan face à la place offerte à Rotta.

Parmi les nouveautés les plus marquantes :

Développement physique inédit : Rotta devient le premier Hutt « athlétique » montré à l’écran.

Rotta devient le premier Hutt « athlétique » montré à l’écran. Mise en avant émotionnelle : Ses liens avec Grogu offrent plusieurs scènes touchantes.

Ses liens avec Grogu offrent plusieurs scènes touchantes. Croisement des générations : Le parcours de Rotta fait écho à celui d’autres héros comme Anakin ou Obi-Wan, évoluant sous nos yeux à travers différentes époques cinématographiques.

Ponctuation générationnelle et regards croisés

Ce parallèle générationnel n’a pas échappé à Jon Favreau, qui compare même l’évolution de Rotta à celle d’Adonis Creed dans la saga « Rocky ». C’est dire si « The Mandalorian and Grogu » s’affirme comme une œuvre soucieuse non seulement d’étendre l’univers Star Wars, mais aussi d’explorer la construction identitaire au sein même des lignées criminelles galactiques. Un parti-pris inattendu qui pourrait bien séduire autant les nostalgiques que les nouveaux venus.

« The Mandalorian and Grogu » est actuellement à l’affiche dans les salles obscures.