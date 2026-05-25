Avant Dutton Ranch, Juan Pablo Raba partageait l’affiche d’un film d’action avec Liam Neeson

Avant de rejoindre le casting de Dutton Ranch, l’acteur Juan Pablo Raba s’est illustré aux côtés de Liam Neeson dans un film d’action marquant, dévoilant ainsi son talent au grand public avant sa reconnaissance plus large.

Tl;dr Juan Pablo Raba affronte les Dutton dans « Dutton Ranch ».

Il incarnait déjà un antagoniste dans « The Marksman ».

Ce film s’inspire des classiques de Clint Eastwood.

Juan Pablo Raba, l’homme à abattre dans l’univers Yellowstone

L’arrivée de Juan Pablo Raba dans la série dérivée « Dutton Ranch » place immédiatement son personnage, Joaquin Reyes, au centre des tensions. Dans ce spin-off tant attendu par les fans de « Yellowstone », on retrouve Beth Dutton (interprétée par Kelly Reilly) et Rip Wheeler (Cole Hauser), installés au Texas pour bâtir leur propre ranch. Mais le couple, symbole du pouvoir néo-western, n’échappe pas aux rivalités : c’est avec le redoutable duo formé par Beulah Jackson (campée par Annette Benning) et son fils adoptif Reyes que la confrontation se prépare. Ce dernier n’en est pas à sa première incursion sur les terres hostiles de l’Ouest américain.

The Marksman : quand Raba croise la route de Liam Neeson

Remontons brièvement en arrière. Avant d’incarner l’homme de main du 10 Petal Ranch, Juan Pablo Raba se distinguait déjà dans un rôle d’antagoniste marquant aux côtés de Liam Neeson. En 2021, il interprète Mauricio, tueur implacable d’un cartel mexicain dans le film d’action « The Marksman ». Cette production, réalisée par Robert Lorenz – fidèle collaborateur de Clint Eastwood –, appartient à la vaste collection des films où Neeson campe des vétérans confrontés à une nouvelle menace. Face à lui, Raba campe un adversaire sans scrupules. Pourtant, même la brutalité du cartel semble peiner face à la détermination du héros incarné par Neeson.

L’héritage Clint Eastwood et la performance saluée de Raba

À sa sortie, « The Marksman » peine à conquérir critiques et box-office : un score critique de seulement 37% sur Rotten Tomatoes et des recettes équivalentes à son budget estimé entre 23 et 30 millions de dollars. Malgré tout, certains aspects retiennent l’attention. Plusieurs critiques saluent la prestation de Juan Pablo Raba, qualifiée d’« impressionnante de menace ». Le film se démarque aussi par sa volonté de toucher le spectateur au-delà de l’action brute : une quête qui rappelle davantage les classiques portés par Clint Eastwood qu’un énième pastiche de « Taken ». Comme l’a résumé une critique américaine, il s’agit moins ici d’une démonstration musclée façon Neeson que d’un western moderne porté par une ambiance âpre.

Coup d’œil sur la carrière de Juan Pablo Raba

Connu depuis les années 1990, notamment pour son rôle dans « Narcos », Juan Pablo Raba élargit désormais son registre auprès d’un nouveau public grâce à cette aventure texane sous tension. Ceux qui découvrent son jeu dans « Dutton Ranch » pourront retrouver sa capacité à incarner le mal sous plusieurs facettes – preuve que chez lui, les frontières du western moderne restent décidément perméables.

Si vous cherchez une illustration récente du genre où s’entremêlent vengeance, justice et affrontements sur fond poussiéreux, il suffit peut-être aujourd’hui d’observer la trajectoire singulière tracée par Juan Pablo Raba entre deux univers devenus cultes.