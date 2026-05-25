Harry Potter : un acteur de Grey’s Anatomy pressenti pour un rôle culte

Kevin McKidd pourrait incarner Arthur Weasley, mais rien n’est encore confirmé par HBO.

Tl;dr Kevin McKidd est au cœur de rumeurs le liant à la nouvelle série Harry Potter, où il pourrait incarner Arthur Weasley, sans confirmation officielle à ce stade.

L’acteur avait déjà manqué un rôle dans les derniers films de la saga cinématographique à cause d’un conflit de contrat, une opportunité qu’il dit encore regretter.

Le casting potentiel divise les fans entre curiosité et scepticisme, certains estimant son profil trop éloigné du personnage chaleureux et excentrique d’Arthur Weasley.

Les rumeurs entourant Kevin McKidd et Harry Potter

Depuis son départ remarqué de Grey’s Anatomy, où il incarnait l’intransigeant Dr. Owen Hunt, la trajectoire de Kevin McKidd intrigue. Une rumeur persistante évoque sa possible arrivée dans la nouvelle adaptation télévisée de Harry Potter, plus précisément dans le rôle du patriarche attachant de la famille Weasley, Arthur. L’idée séduit certains fans… mais ne fait pas l’unanimité.

Une histoire presque avortée avec la saga magique

Ce n’est pas la première fois que le nom de Kevin McKidd circule autour de l’univers des sorciers. L’acteur a confié à Entertainment Weekly qu’il avait frôlé une participation aux deux derniers volets cinématographiques, Harry Potter et les Reliques de la Mort. En cause : un contrat bloquant avec la série Journeyman lui avait coûté le rôle d’un mystérieux loup-garou – probablement Fenrir Greyback, finalement attribué à Dave Legeno. Un souvenir encore vif pour Kevin McKidd, qui admet : « Donc j’ai raté cette opportunité de faire partie des deux derniers films Harry Potter à l’époque, ce qui me rend encore triste aujourd’hui. »

L’étrange genèse d’une rumeur tenace

Mais alors, pourquoi voit-on en Kevin McKidd le futur Arthur Weasley ? Des indices ténus circulent : Gracie Cochrane, interprète annoncée de Ginny Weasley dans la série à venir, aurait suivi l’acteur sur Instagram. Un simple hasard ou un signal caché ? Notons aussi que le personnage d’Arthur n’apparaît qu’à partir du second tome, La Chambre des Secrets, ce qui pourrait expliquer un certain flottement autour du casting officiel.

Le profil idéal pour Arthur Weasley ?

Toutefois, une partie du public exprime ses réserves. Pour eux, l’image forgée par Kevin McKidd à travers des rôles musclés, citons son passé dans « Rome » ou ses années sous les traits d’Owen Hunt, semble difficilement compatible avec l’esprit bonhomme et excentrique d’Arthur Weasley, décrit comme un père distrait passionné par les objets moldus. À ce sujet, quelques éléments sont avancés :

Tonalité physique : Oui, McKidd partage la chevelure rousse emblématique des Weasley.

Oui, McKidd partage la chevelure rousse emblématique des Weasley. Aura du personnage : Son jeu habituellement intense s’oppose au registre comique attendu.

Son jeu habituellement intense s’oppose au registre comique attendu. Nostalgie : Mark Williams a laissé une empreinte durable dans le rôle original.

Finalement, seul l’avenir dira si ces spéculations se concrétiseront ou si les studios opteront pour une voie plus fidèle à l’esprit initial. Quoi qu’il en soit, le lancement annoncé pour Noël suscite déjà curiosité et débats chez les fans de magie… et de séries médicales !