Scary Movie 2 a failli être le dernier grand film de cette icône oscarisée

Avant de raccrocher définitivement sa carrière au cinéma, une célèbre légende oscarisée avait failli faire de Scary Movie 2 son dernier grand projet. Un choix inattendu qui aurait marqué un tournant dans son parcours hollywoodien.

Tl;dr Marlon Brando a failli jouer dans « Scary Movie 2 ».

Son état de santé l’a empêché de participer au tournage.

Natasha Lyonne garde un souvenir marquant de cette rencontre.

Le nom de Marlon Brando évoque d’emblée des monuments du septième art, comme « Le Parrain », « Apocalypse Now » ou encore « Sur les quais ». Pourtant, au crépuscule de sa carrière, l’acteur oscarisé aurait pu surprendre le public dans un registre totalement inattendu : la parodie déjantée. Peu savent qu’il était pressenti pour incarner le Père McFeely dans la scène d’ouverture de « Scary Movie 2 », imaginée par les Wayans Brothers. Un projet qui n’a jamais vu le jour pour lui, mais dont les coulisses offrent un récit fascinant.

L’entrée avortée sur le plateau de « Scary Movie 2 »

Selon les confidences accordées à Empire par les frères Wayans, tout était prêt pour accueillir Brando sur le tournage. Le comédien devait affronter à l’écran la jeune Natasha Lyonne, possédée dans une séquence pastichant l’iconique exorcisme. Mais en coulisses, l’enthousiasme se mêlait à l’inquiétude : la santé déclinante de la star ne passait pas inaperçue. Comme l’a raconté Shawn Wayans, « Tout le monde était surexcité à l’idée de voir Brando, mais aussi inquiet, car il était très malade. Keenen Ivory Wayans a préféré arrêter, ne voulant pas être celui qui aurait “tué Le Parrain”. »

Lyonne et Brando : une rencontre surréaliste

Même écourtée, cette collaboration a marqué Natasha Lyonne. Dans une interview à Entertainment Weekly en 2022, elle revient sur ce moment hors du commun : « Il avait une bouteille d’oxygène et m’a juste tenu le sein parce que c’était écrit dans le script. Il devait prononcer : “The power of Christ compels you…” J’ai pensé que c’était exactement ce que Salvador Dali ou André Breton avaient en tête avec le surréalisme. » Lyonne garde précieusement une VHS de cette scène éphémère et considère avoir eu beaucoup de chance d’avoir partagé quelques instants sur un plateau avec un tel géant.

L’héritage cinématographique de Brando perdure

Le dernier film officiel attribué à Marlon Brando, « Big Bug Man », reste quasi introuvable aujourd’hui. La possibilité d’un adieu au cinéma dans une comédie populaire s’est donc envolée avec « Scary Movie 2 ». Mais au fond, l’essentiel demeure : son œuvre continue d’inspirer et fasciner des générations entières, bien au-delà des films prestigieux qui ont fait sa renommée.