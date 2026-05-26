The Batman 2 : une attente longue, des promesses élevées

Après plusieurs années de retard, le retour de Robert Pattinson relance un projet très attendu autour de Gotham.

Tl;dr Le tournage de The Batman 2 avec Robert Pattinson redémarre après plusieurs années de retards, alimentant autant l’attente que les doutes des fans.

Le film introduira de nouveaux personnages majeurs comme Harvey Dent (Sebastian Stan), Gilda Dent (Scarlett Johansson) et le père d’Harvey (Charles Dance), avec un casting élargi.

Matt Reeves promet une approche plus centrée sur Bruce Wayne et sa psychologie, avec l’ambition de proposer une vision inédite et plus profonde de Batman.

Une attente longue mais prometteuse pour les fans de Batman

Les projecteurs vont bientôt se braquer à nouveau sur Robert Pattinson, puisque la production de The Batman 2 débute après une pause qui a semblé interminable. Depuis quatre ans, la ferveur autour du nouveau Chevalier Noir ne faiblit pas, malgré des retards à répétition et des spéculations parfois alarmistes quant au sort du projet. Plusieurs reports et des années de travail acharné sur le scénario ont mis la patience des fans à rude épreuve ; certains redoutaient même que le film soit annulé. Cependant, ce second opus est désormais sur les rails, sous une pression certaine : il lui faudra justifier cette longue attente.

Un casting renouvelé et prometteur

À l’affiche, plusieurs visages connus feront leur retour, accompagnés d’ajouts remarquables. Deux stars issues de l’univers Marvel font sensation : Sebastian Stan et Scarlett Johansson. Le premier s’apprête à incarner un nouveau Harvey Dent, tandis que la seconde serait pressentie pour le rôle de Gilda Dent, épouse du futur Double-Face. Quant à Charles Dance, il prêtera ses traits au père d’Harvey. Ces choix ouvrent la voie à une exploration plus intime et nuancée du personnage, un angle encore peu abordé dans les adaptations précédentes.

Par ailleurs, les préparatifs sont déjà visibles : sur Instagram, la société Rise Movement a partagé une vidéo montrant l’entraînement physique de Sebastian Stan, bien décidé à offrir une interprétation convaincante du procureur torturé.

L’ambition de Matt Reeves : un Batman jamais vu auparavant ?

Le réalisateur Matt Reeves n’a jamais caché son ambition : « Je veux proposer quelque chose qui n’a encore jamais été fait dans un film Batman ». Pour ce faire, il mise non seulement sur le casting, mais également sur une construction narrative centrée sur Bruce Wayne. D’après lui, trop d’adaptations précédentes se sont focalisées sur les antagonistes aux dépens du héros principal ; il souhaite donc replacer Bruce au cœur du récit en creusant sa psychologie face à des adversaires qui font remonter son passé à la surface.

Voici ce que promettent les nouveautés :

Mise en avant des liens familiaux inédits autour de Harvey Dent .

. Narration recentrée sur les tourments intérieurs de Bruce Wayne .

. Casting étoffé pour enrichir l’univers du film.

L’espoir d’un renouveau épique pour Gotham City

L’attente pourrait donc s’avérer payante si toutes ces promesses sont tenues. Les spectateurs espèrent retrouver l’exigence narrative et esthétique qui avait marqué le premier volet signé Matt Reeves. Reste à savoir si cette nouvelle mouture saura conquérir un public exigeant, la réussite ou non de ce projet pourrait bien influencer durablement l’avenir cinématographique du justicier de Gotham.