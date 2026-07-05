La saison 3 de Silo révèle pourquoi Juliette ne se souvient plus de rien. Et ce détail relance un vieux fil de la série, bien plus inquiétant.

En bref Juliette est droguée pour oublier

Camille Sims exécute l’ordre de l’Algorithm

La série préparait déjà cette piste

Trois mois. C’est le vrai choc du retour de Silo, spoilers sur la première de saison 3 au passage. Après une fin de saison 2 qui laissait Juliette et Bernard dans un sas en flammes, la série repart bien plus loin, dans un silo presque apaisé. Trop apaisé, justement.

Trois mois plus tard, tout paraît rangé

Quand on retrouve Juliette, elle a survécu à ses blessures grâce à sa combinaison de pompier. Mieux, elle est devenue maire. Bernard, lui, a disparu, et des flashbacks laissent entendre que Robert Sims l’a tué lui-même. La rébellion qui menaçait de tout faire basculer, avec en arrière-plan le protocole Safeguard, semble presque éteinte.

Mais quelque chose cloche. Juliette ne se rappelle plus rien de ce qui a précédé son accident. Pas un simple trou noir pratique pour relancer l’intrigue, plutôt un moyen très concret de la renvoyer à la case départ, au moment même où elle devrait comprendre enfin ce qui se joue.

Les vitamines sont en fait une arme politique

Le début de saison met un certain temps à le dire franchement, et c’est assez malin. La routine de Juliette, ses prétendues vitamines données par une infirmière, les conseils doux mais insistants de Camille Sims, tout cela ressemble d’abord à une convalescence très encadrée.

En réalité, Camille Sims suit le plan de l’Algorithm, cette entité mystérieuse qui pilote ses décisions. La mission est limpide, effacer la mémoire de Juliette avec des pilules, puis la remplacer par un récit plus commode. On lui fait croire que, lorsqu’elle est sortie nettoyer puis a disparu hors champ, elle a simplement trouvé un refuge et s’y est cachée jusqu’à son retour. Toute son expérience à l’extérieur est donc neutralisée.

L’intérêt de la manœuvre est assez brutal. Une maire sous contrôle, c’est une révolte qui se dissout, une population maintenue dans l’ignorance et l’agenda caché derrière le silo qui reste intact.

La série avait préparé ce ressort depuis longtemps

Ce point compte, parce que la série évite ainsi le gadget tombé du ciel. Ces drogues de l’oubli, on les avait déjà vues passer. Robert Sims, auparavant bras armé de Bernard, les évoquait déjà face à Patrick Kennedy, en lui faisant miroiter la possibilité d’oublier la mort de sa femme.

Et ce n’est pas tout. La saison 2 liait déjà le thème de l’oubli à l’histoire profonde du silo. Bernard et Lukas Kyle découvraient que Salvador Quinn, pour empêcher l’activation de Safeguard, avait non seulement détruit les traces du monde d’avant, mais aussi ajouté des drogues dans l’eau pour calmer la population. Vu comme ça, l’amnésie de Juliette n’a rien d’un accident isolé.

Pourquoi ce détail pèse déjà sur la suite

Avec cette première, Silo recentre tout sur Juliette, mais sous une forme tordue, une héroïne revenue au pouvoir et en même temps dépossédée d’elle-même. C’est une idée forte, parce qu’elle touche autant au suspense qu’au contrôle de l’information, le vrai carburant de la série depuis le début.

Les nouveaux épisodes arrivent chaque vendredi sur Apple TV. Et si cette piste est creusée jusqu’au bout, la saison 3 pourrait parler moins d’un soulèvement que d’une bataille pour récupérer le réel lui-même.