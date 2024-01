Silo Saison 2 : Tout ce que nous savons – Renouvellement, Casting, Intrigue

Apple TV Plus a confirmé le renouvellement de Silo pour une deuxième saison. On a des informations sur ce qui nous attend, des détails de l'histoire aux acteurs susceptibles de revenir. Quelles surprises cette nouvelle saison nous réserve-t-elle ?

La série à succès “Silo”, diffusée sur Apple TV Plus, a été renouvelée pour une deuxième saison alors que la première n’était même pas encore terminée. Basée sur une série de romans de l’auteur Hugh Howey, “Silo” raconte l’histoire de milliers de personnes vivant dans un énorme silo agissant comme un bunker souterrain. Rebecca Ferguson y incarne une ingénieure nommée Juliette qui commence à enquêter sur ce qui arrive aux personnes qui tentent de quitter le silo.

Après des mois de retard, la production de la deuxième saison de “Silo” a repris en décembre 2023, suite à la résolution de la grève SAG/AFTRA qui avait conduit de nombreux acteurs à arrêter de travailler en juillet 2023. Bien qu’aucune date de sortie n’ait encore été fixée, le retard de plusieurs mois aura certainement un impact significatif sur la date de sortie de la deuxième saison.

Bien que le tournage ait repris, aucune information n’a été donnée concernant le casting de la deuxième saison de “Silo”. Cependant, il est certain que Rebecca Ferguson reprendra son rôle principal de Juliette. On peut aussi s’attendre à voir revenir les membres du casting principal qui sont encore en vie.

Etant donné que “Silo” est basé sur des livres, il y a une certaine matière source pour l’intrigue de la deuxième saison. Le deuxième livre, “Shift”, est un préquel. Les futures saisons pourraient ne pas suivre l’intrigue du préquel et pourraient plutôt intégrer des flashbacks dans l’intrigue actuelle.

On en pense quoi ?

Le renouvellement de “Silo” pour une deuxième saison est une nouvelle excitante pour les fans de la série. Avec l’introduction potentielle de nouveaux personnages et lieux, la deuxième saison pourrait offrir une exploration plus approfondie du monde en dehors du silo, ajoutant une nouvelle dimension à l’intrigue. On se demande avec impatience comment l’histoire de Juliette va évoluer et quelles surprises la série nous réserve.