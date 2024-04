Twin Peaks : Kyle MacLachlan dit non à un reboot

Kyle MacLachlan, star de Twin Peaks, refuse la possibilité d'un second reboot, affirmant que personne ne devrait modifier la célèbre série télévisée de David Lynch.

Twin Peaks : pas de reboot pour Kyle MacLachlan

L’acteur américain Kyle MacLachlan a récemment exprimé son opposition à un second reboot de Twin Peaks. La série originale crée par David Lynch, mélange de soap opera surréaliste et de prime time, a connu un succès mondial lors de sa sortie sur ABC en 1990, bien qu’elle n’ait duré que deux saisons.

Retour sur l’écran

Le monde de Twin Peaks semblait condamné à ne jamais revenir jusqu’à ce que David Lynch, en 2017, revisite sa création télévisuelle pour la série Showtime de 18 épisodes, Twin Peaks: The Return. Depuis la diffusion de The Return, des rumeurs ont circulé selon lesquelles David Lynch envisagerait de retourner à Twin Peaks. Cependant, Kyle MacLachlan, qui incarne Dale Cooper dans la série, estime qu’il n’est pas nécessaire de relancer à nouveau la série.

Des rumeurs et des spéculations

Kyle MacLachlan pense que trop de séries et de films anciens sont refaits. Il a déclaré laconiquement (via Deadline) :

Je ne pense pas que je voudrais voir cela et je ne pense pas que quelqu’un devrait essayer. Vous êtes comme, “Ne touchez pas à ça”, mais ils le font, ils ne peuvent pas s’empêcher de remettre la main sur le poêle. C’est le problème.

Malgré l’opposition de Kyle MacLachlan, il existe toujours des chances pour que Twin Peaks revienne pour une quatrième saison. En effet, Mark Frost, co-créateur de la série, a laissé entendre en 2017 qu’il envisageait de produire plus d’épisodes de Twin Peaks avec Showtime.

Qu’adviendra-t-il de Twin Peaks ?

Twin Peaks: The Return est disponible sur Paramount+. Les déclarations de Kyle MacLachlan ne signifient pas pour autant que Twin Peaks a disparu pour toujours. Elles ne font cependant pas naître trop d’espoir non plus.