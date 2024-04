Tom Hiddleston fait une annonce prudente quant à la saison 3 de Loki

Tom Hiddleston, star emblématique de l'Univers Cinématographique Marvel, s'est exprimé sur l'éventualité d'une troisième saison de Loki, suite à la fin de la saison 2. Pensez-vous qu'il y aura une saison 3 de Loki ?

Tom Hiddleston, qui incarne l’indétrônable Loki dans l’Univers Cinématographique Marvel (MCU), s’est récemment exprimé sur l’avenir de son personnage emblématique. Après une deuxième saison riche en rebondissements, l’acteur a partagé ses doutes quant à la possibilité d’une troisième saison durant une interview avec Variety.

L’acteur britannique a incarné Loki, l’un des personnages les plus complexes et fascinants du MCU, depuis 2011. Il a joué un rôle crucial dans l’évolution de son personnage, passant du statut de grand méchant à celui de héros. La deuxième saison de Loki a vu son personnage atteindre un sommet de son arc narratif, en devenant le Dieu du Temps.

La question de la nécessité d’une troisième saison pour Loki fait débat. Malgré le succès indéniable de la série sur Disney+, certains estiment que la fin de la deuxième saison a marqué une conclusion naturelle pour le personnage. Hiddleston lui-même a exprimé son incertitude sur l’avenir de la série, déclarant :

“Je ne sais vraiment pas. [rires] Il y a eu d’autres moments où je pensais que c’était la fin et j’ai été trompé. Mais si c’est la fin, je suis très fier de l’endroit où nous sommes arrivés.”

Il est toutefois possible que Loki réapparaisse dans le MCU d’une manière ou d’une autre avant la fin de la Saga du Multivers. Le personnage pourrait faire des apparitions sans pour autant nécessiter une troisième saison. Seul le temps nous dira si la deuxième saison de Loki était la conclusion appropriée à la série ou si une autre saison verra le jour.

On en pense quoi ?

L’incertitude plane autour de l’avenir de Loki, mais une chose est sûre : Tom Hiddleston a su donner une profondeur et une complexité inégalées à son personnage. Que ce soit la fin ou non, sa performance restera gravée dans l’histoire du MCU. Une troisième saison serait bienvenue, mais seulement si elle apporte une véritable valeur ajoutée au parcours de Loki. Pour l’instant, admirons le chemin parcouru et attendons de voir ce que l’avenir nous réserve.