Réunion de présentation pour la Saison 2 de Loki

L'équipe de Screen Rant's Pitch Meeting a voyagé dans le temps pour examiner la saison 2 de Loki, en mettant en lumière les moments forts et faibles des derniers épisodes de la série MCU. Qu'ont-ils découvert lors de leur voyage ?

Le regard de Screen Rant sur la saison 2 de Loki

Figure emblématique de la franchise Marvel, la série Loki a fait l’objet du dernier épisode de la série Pitch Meeting de Screen Rant. La deuxième saison de ce succès de l’Univers Cinématographique Marvel (MCU) a vu la transformation de Tom Hiddleston en Dieu de la Malice, se sacrifiant pour maintenir la structure du multivers en lieu et place du Temporel Loom de Celui Qui Reste. Cette saison a reçu des critiques élogieuses et a attiré un grand nombre de spectateurs sur Disney+.

Le Pitch Meeting décortique Loki

Juste un mois après la fin de la série, Screen Rant a disséqué la saison 2 de Loki dans son émission Pitch Meeting. L’épisode, dont un extrait est présenté en haut de cet article, se moque gentiment de la complexité du voyage dans le temps dans la série MCU. Il évoque également l’augmentation récente de la production de Marvel pour Disney+ et comment cela a contribué à la fatigue des super-héros ressentie par le public.

Loki : un joyau parmi les séries MCU de Disney+

Malgré l’acclamation critique de WandaVision, le consensus général est que Loki est la meilleure des séries MCU sur Disney+ à travers ses deux saisons. Alors que ses successeurs ont cherché à explorer différents genres au sein de la franchise, le ton comique surréaliste de la série portée par Hiddleston a su captiver le public tout au long de ses 12 épisodes.

Une autre raison du succès de la série est l’affection du public pour Loki avant même la première de la série. Depuis ses débuts dans l’UCM en 2011 avec Thor, le personnage a été salué pour sa relation unique avec le Dieu du Tonnerre de Chris Hemsworth, ainsi que pour son statut de méchant plus sympathique. De plus, ses apparitions subséquentes dans Thor: The Dark World, Ragnarok, et sa mort initiale dans Avengers: Infinity War ont été appréciées par les spectateurs, qui ont vu son évolution vers un anti-héros se concrétiser dans Loki.