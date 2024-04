Vikings : pourquoi Le Voyant est-il aveugle ?

L'un des personnages les plus mystérieux et fascinants de la série télévisée Vikings est le Voyant, l'oracle aveugle de Kattegat qui a prédit avec précision de nombreux événements.

Tl;dr Le Voyant est un personnage mystérieux dans la franchise Vikings.

Il est connu pour ses prédictions précises et sa cécité.

Le Voyant est respecté et consulté pour des conseils à Kattegat.

Malgré sa mort, Le Voyant apparait dans Vikings: Valhalla.

Le Voyant, une énigme de Vikings

La série télévisée Vikings, créée par Michael Hirst, nous a plongés dans l’histoire des Vikings à travers des personnages légendaires. Parmi eux, Le Voyant, un personnage énigmatique qui a suscité plus de questions que de réponses.

Un personnage entouré de mystère

Dans Vikings, Le Voyant, interprété par John Kavanagh, est un personnage récurrent dont le rôle, le passé et l’apparence physique ont laissé beaucoup de questions sans réponse. Ses yeux, entièrement recouverts de peau le rendent aveugle, et ses lèvres noires sont le résultat d’une maladie ou d’un maquillage. Malgré sa cécité, il est l’Oracle de Kattegat, consulté pour des conseils et des orientations. Son handicap visuel a suscité de nombreuses spéculations, certains le considérant comme un chamane seithr (seiðr), d’autres comme un représentant d’Odin sur terre, ou encore comme un lépreux aux yeux cousus.

Un oracle respecté

Le respect que portent les habitants de Kattegat au Voyant se manifeste par un rituel étrange : ils lui lèchent la main lorsqu’ils le consultent. Le Voyant est considéré comme un être qui vit entre deux mondes et est en contact avec les dieux. Ses visions prophétiques et sa capacité à lire les runes et les os d’animaux lui valent l’admiration et le respect du peuple de Kattegat.

Des prédictions précises

Malgré parfois des prédictions vagues et déroutantes, beaucoup de celles du Voyant se sont avérées exactes dans Vikings. Il a prédit la mort de Ragnar, le héros de la série, ainsi que celle de Lagertha, tuée par un des fils de Ragnar.

Une apparition surprise

Le Voyant est malheureusement tué dans la saison 5 de Vikings par Ivar, qui avait demandé confirmation de sa divinité. Cependant, à la surprise générale, le Voyant réapparaît dans Vikings: Valhalla, dans des visions de Freydís et de Jarl Kåre. Son retour dans la dernière saison de la série reste incertain, mais il reste le seul personnage à apparaître dans les deux séries, Vikings et Vikings: Valhalla.