Netflix met fin à Vikings : Valhalla au bout de trois saisons

La troisième saison de Vikings : Valhalla va conclure le spin-off.

Si la plateforme de streaming Netflix visait les six saisons pour Vikings : Valhalla, les plans ont finalement changé. La série télévisée qui fait office de spin-off pour la série principal Vikings prendra fin en janvier 2024 avec la diffusion de la troisième saison qui introduira deux nouveaux personnages, à savoir Maniakes (Florian Munteanu), un général byzantin intrépide qui ne répond qu’à l’émir, et Erik le Rouge (Goran Višnjić), le père de Leif et Freydis.

The final season of Vikings: Valhalla is coming. The epic conclusion sets sail in 2024 ⚔️🔥💪 pic.twitter.com/s89nsj8CI7 — Vikings Valhalla (@NetflixValhalla) October 6, 2023

Jeb Stuart, co-créateur et producteur exécutif, a déclaré :

Je suis très reconnaissant d’avoir eu trois saisons pour raconter les histoires de Leif, Harald et Freydis. Je savais dès le départ que je voulais montrer l’évolution de trois des Vikings les plus célèbres qui sont devenus les icônes que nous connaissons aujourd’hui, et c’est exactement ce que nous avons fait. J’espère que lorsque le public découvrira la nouvelle saison, il sera enthousiasmé par tous les nouveaux sommets que nous avons atteints avec ces héros.

Une fin plus rapide que prévue pour Vikings : Valhalla

Jeb Stuart a ajouté :

Lorsque nous avons commencé ce projet il y a cinq ans, j’ai travaillé dur avec cette équipe incroyable pour créer un voyage que nous espérions tous satisfaisant. Bien sûr, avec de vrais personnages historiques, il y a toujours d’autres aspects de leur vie qui pourraient être explorés, mais il était logique que les voyages de Leif, Freydís et Harald se terminent avec la troisième saison. Et nous avons vraiment hâte que les fans découvrent la conclusion de ce chapitre de l’histoire.

Pour mémoire, la série de fiction historique Vikings : Valhalla, dont la sortie a eu lieu en 2021, suit une nouvelle génération de héros légendaires cent ans après les Vikings de la chaîne Histoire. Alors que des tensions apparaissent entre les Vikings et les Anglais au début du 11ème siècle, ces personnages inspirés de la mythologie nordique doivent se battre pour leurs propres croyances, leur territoire et leur héritage.