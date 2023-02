Vikings : Valhalla est renouvelée pour une troisième saison

Netflix commande une troisième saison pour la série télévisée Vikings : Valhalla.

La deuxième saison de Vikings : Valhalla s’est terminée avec les trois personnages principaux, Freydis Eriksdottír (Frida Gustavsson), Leif Erikson (Sam Corlett) et Harald Sigursson (Leo Suter), embarqués dans des voyages séparés. Le chemin de Freydis la conduit à la légendaire forteresse viking de Jomsborg, où elle se rend pour donner naissance à son fils. De leur côté, Leif et Harald ont entrepris une traversée audacieuse des eaux de la mer Baltique jusqu’à la ville de Constantinople.

Vikings: Valhalla has been renewed for a third season! pic.twitter.com/KMXnadB1Yh — Netflix (@netflix) February 16, 2023

Vikings : Valhalla sera de retour en 2024 avec sa troisième saison

Alors que leurs chemins divergents semblent les éloigner de plus en plus les uns des autres, nous ne pouvons que nous demander ce que la nouvelle saison de Vikings : Valhalla leur réserve. Bien que rien n’ait été révélé sur l’intrigue de cette nouvelle saison, dont la sortie est prévue pour 2024, la plateforme de streaming Netflix annonce que les fans doivent principalement s’attendre à de nouveaux voyages, à des explorations de nouvelles terres et à des batailles sanglantes. Outre le retour de Frida Gustavsson, Sam Corlett et Leo Suter, Goran Visnjic rejoint le casting de Vikings : Valhalla dans le rôle d’Erik le Rouge. Laura Berlin, Pollyanna McIntosh, Bradley Freegard et David Oakes seront également au rendez-vous.