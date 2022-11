Vikings : Valhalla fera son retour début 2023 avec la deuxième saison

Netflix annonce que la saison 2 de Vikings : Valhalla sera diffusée le 12 janvier 2023.

Si Leif Eriksson (Sam Corlett), Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), Harald Hardrada (Leo Suter) seront à nouveau les stars de la série télévisée Vikings : Valhalla pour Netflix, le casting de personnages s’enrichit avec de nouvelles têtes comme Harekr (Bradley James), le souverain païen de Jómsborg, un refuge pour les Vikings païens, Mariam (Hayat Kamille), la mystérieuse astronome de Constantinople, le roi Yaroslav le Sage, le souverain guerrier de la Rus’ de Kyivan, et l’oncle d’Olaf et d’Harald, et Elena (Sofia Lebedeva), la fille résiliente d’un noble de la Rus’ de Kyivan.

La saison 2 de Vikings : Valhalla est prête pour la nouvelle année

A noter que la deuxième saison de Vikings : Valhalla, produite par le showrunner Jeb Stuart, avec l’aide ses collaborateurs Morgan O’Sullivan, Michael Hirst, Sheila Hockin, Steve Stark, James Flynn, John Weber, Sherry Marsh, Alan Gasmer et Paul Buccieri, reprendra peu de temps après la chute tragique de Kattegat, un événement qui a brisé les rêves des héros du spin-off. Se trouvant soudainement fugitifs en Scandinavie, ils seront obligés de tester leurs ambitions et leur courage dans des mondes au-delà de leurs fjords familiers. Enfin, rappelons que le tournage de la saison 3 a débuté au printemps 2022 et qu’il s’est terminé le mois dernier.