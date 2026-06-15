Silo saison 3 revient avec un miroir géopolitique troublant en 2026

La série de science-fiction d’Apple TV+ revient le 3 juillet avec une intrigue sur l’Iran écrite bien avant les faits réels. De quoi troubler sa réception.

En bref Silo saison 3 arrive le 3 juillet

Son intrigue sur l’Iran résonne avec 2026

Le parallèle n’a pourtant pas été prémédité

Le plus frappant avec la saison 3 de Silo, ce n’est pas son retour sur Apple TV+. C’est son calendrier. La série va débarquer le 3 juillet 2026 avec une intrigue autour d’un attentat à la bombe sale à La Nouvelle-Orléans, d’un possible prétexte à une guerre avec l’Iran, et d’un doute sur la version officielle. Sauf qu’au même moment, les Etats-Unis seront engagés depuis quatre mois dans un conflit réel avec l’Iran.

Une fiction qui tombe au mauvais moment

Dans les faits, le parallèle est brutal. L’opération Epic Fury, campagne militaire conjointe des Etats-Unis et d’Israël contre l’Iran, a commencé le 28 février 2026 après l’échec des négociations nucléaires et une montée des tensions régionales. Le conflit avait déjà pris forme après des frappes israéliennes sur des installations nucléaires iraniennes en juin 2025, puis des frappes américaines le 21 juin de la même année sur Fordow, Natanz et Esfahan.

Du coup, voir Silo questionner l’idée d’une guerre avec l’Iran, et surtout la possibilité qu’elle repose sur une manipulation, risque d’avoir un écho assez particulier. Une série ne choisit pas l’époque dans laquelle on la regarde.

Le virage Before Times devient central

La saison 3 va consacrer une large part de son temps aux Before Times, autrement dit au monde d’avant l’apocalypse. Ce fil avait été lancé dans les toutes dernières minutes du final de la saison 2. On y voyait la journaliste Helen Drew, jouée par Jessica Henwick, pousser le congressman Daniel Keene, incarné par Ashley Zukerman, sur des informations évoquant une bombe sale et sur l’usage possible de cette attaque pour justifier une guerre.

Le showrunner Graham Yost a confirmé que la saison 3 développera directement cette piste. Les spectateurs découvriront la vérité sur cette bombe sale et, à la fin de la saison, comprendront aussi comment l’ensemble du réseau des silos a vu le jour.

Pourquoi Silo compte déjà pour Apple

Il faut aussi remettre la série à sa place. Depuis ses débuts sur Apple TV+, Silo s’est imposée comme l’un des piliers SF de la plateforme. Adaptée des romans de Hugh Howey, elle suit dix mille personnes enfermées sous terre, pendant que Juliette Nichols, jouée par Rebecca Ferguson, remonte la piste des mensonges fondateurs de cette société.

Le mélange entre drame intime et gros moyens visuels a visiblement payé. La réception critique a été assez solide pour qu’Apple commande non seulement une saison 3, mais aussi une saison 4, déjà annoncée comme la conclusion.

Aucun calcul politique, mais un autre regard

C’est là que le cas devient intéressant. Rien n’indique une manœuvre opportuniste. Graham Yost a déjà expliqué que les scripts de la saison 3 étaient terminés alors que la saison 2 était encore en production, avant même la grève des scénaristes de 2023. Le tournage principal, lui, a démarré en octobre 2024, soit seize mois avant le lancement d’Epic Fury.

Et l’idée d’un Iran présenté comme agresseur vient déjà des livres de Hugh Howey, publiés il y a plus de dix ans. Mais pour le public de 2026, la séparation entre fiction et actualité sera forcément moins nette. C’est souvent là qu’une série change de nature, non pas parce qu’elle a changé, mais parce que le monde autour d’elle l’a rattrapée.