La Saison 3 de Silo verra-t-elle le jour ?

Saison 3 de Silo : va-t-elle avoir lieu ? Voici tout ce que nous savons.

Tl;dr La série populaire d’Apple TV+, Silo, est en attente de renouvellement pour une saison 3.

Rebecca Ferguson, actrice principale et productrice exécutive, révèle des plans pour les saisons 3 et 4.

Les détails du casting et de l’histoire de la saison 3 restent incertains.

Le futur incertain de Silo

La série à succès d’Apple TV+, Silo, qui a fait son retour en 2024 pour une deuxième saison, suscite de nombreuses interrogations quant à son renouvellement pour une troisième saison. Adaptée de la trilogie éponyme de Hugh Howey, cette série de science-fiction met en scène les derniers survivants de l’apocalypse, vivant dans un immense complexe souterrain.

Rebecca Ferguson et les plans futurs

Malgré l’absence de confirmation officielle pour une troisième saison, Rebecca Ferguson, l’actrice principale et productrice exécutive, a révélé en avril 2024 des projets pour les saisons 3 et 4. Dans une déclaration audacieuse, elle a déclaré : « nous envisageons maintenant de donner le feu vert aux saisons 3 et 4« .

Le renouvellement de la série n’est pas encore confirmé

Alors que Silo est susceptible de revenir pour encore plus d’épisodes, Apple TV+ n’a pas encore commandé de nouvelles saisons pour ce hit de la science-fiction. Cependant, l’enthousiasme de Rebecca Ferguson quant à la poursuite de la série jusqu’à la saison 4 est un signe prometteur. La star a révélé que des plans sont en place pour raconter l’histoire jusqu’à la saison 4, qui serait la fin.