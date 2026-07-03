La saison 3 de Silo va remonter avant l’apocalypse tout en poussant Silo 18 au bord du gouffre. Et plusieurs pièces clés ont déjà bougé.

En bref La saison 3 remonte avant l’apocalypse

L’Algorithm menace directement Silo 18

Juliette, Bernard et Solo changent tout

La saison 3 de Silo ne va pas seulement continuer l’intrigue, elle va ouvrir le cadre. Jusqu’ici, la série d’Apple avançait par petites révélations. Là, elle commence enfin à regarder en face le monde d’avant, celui qui a mené aux silos. Et ça change pas mal de choses pour 2026.

La série va enfin montrer le monde d’avant

Le final de la saison 2 s’achevait sur un flashback situé avant la catastrophe. On y voyait Daniel, un responsable politique géorgien joué par Ashley Zukerman, et Helen, journaliste incarnée par Jessica Henwick, pendant un rendez-vous à Washington, D.

C.. Leur échange posait un point crucial, une bombe sale venait d’exploser sur le sol américain, et l’Iran était tenu pour responsable.

Le décor est posé. La marche vers une troisième guerre mondiale, puis vers l’apocalypse nucléaire qui donnera naissance aux silos.

Un détail compte quand même beaucoup, Daniel offre à Helen un distributeur PEZ en forme de canard. Clin d’œil à son passé à l’University of Georgia, oui, mais surtout objet déjà vu bien plus tard auprès de Juliette Nichols. Ce lien suggère que Daniel et Helen pourraient être mêlés à la fondation de Silo 18, voire y avoir été envoyés.

Le danger n’est plus abstrait dans Silo 18

L’autre gros virage, c’est la révélation sur l’Algorithm. Cette intelligence artificielle maintient les silos, pilote l’ordre social et dispose d’un levier franchement glaçant, la Safeguard Procedure. Si les habitants apprennent trop de choses sur leur passé, un gaz toxique peut être libéré depuis un conduit du niveau 14 pour éliminer tout le silo.

Du coup, la saison 3 part avec un compte à rebours implicite. Silo 18 approche de la rébellion ouverte, et plusieurs personnages sont déjà trop près de la vérité. Juliette connaît ce risque depuis son passage dans Silo 17, mais son amnésie annoncée la rend beaucoup moins utile. Pire, l’Algorithm semble avoir choisi Camille comme nouvel agent.

Bernard et Juliette arrivent à un point de rupture

Pendant deux saisons, Bernard pensait tenir les commandes. En réalité, il obéissait à l’Algorithm, et la découverte du protocole d’extermination l’a brisé. Il a même exprimé son envie d’aller dehors après avoir nommé Sims comme son Ombre. Résultat ? Une confrontation frontale avec Juliette, puis l’incinérateur.

La série laisse planer le doute sur sa survie. Dans les livres, il serait mort à ce stade, mais l’adaptation a déjà pris ses libertés. Quant à Juliette, son retour dans Silo 18 est historique, elle revient après être sortie. Sauf que cette victoire tourne mal, et son intrigue de saison 3 passerait par une amnésie. Pour un personnage construit sur la volonté et la mémoire des faits, c’est un sacré déplacement.

Solo ouvre la porte à une histoire plus vaste

Et puis il y a Solo, seul survivant de Silo 17. Traumatisé depuis une rébellion vécue enfant, caché dans la chambre forte sur ordre de son père, ancien chef de l’IT, il a servi de repère fragile, mais essentiel à Juliette. C’est lui qui confirme l’existence de 50 silos, et ses souvenirs confus aident à comprendre que l’histoire recommence.

Son retour est prévu en saison 3. Cela peut vouloir dire un nouveau détour par Silo 17, ou sa venue vers Silo 18. Si c’est le cas, la série ne change pas juste de décor, elle change d’échelle.