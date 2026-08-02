Spider-Man: Brand New Day ramène un visage clé, et c’est logique

Le nouveau film relance Peter Parker avec un retour inattendu mais crucial. Pas pour le fan service, plutôt pour faire basculer le destin de Jean Grey.

En bref May Parker revient dans une scène totalement inédite

Son souvenir empêche Jean Grey de sombrer

Le film ouvre déjà la porte aux X-Men

Cinq ans après l’effacement général de Peter Parker dans No Way Home, Spider-Man: Brand New Day ne mise pas seulement sur le retour du héros. Le film glisse aussi un comeback plus discret, presque intime, et c’est sans doute l’un de ses meilleurs choix.

Un retour moins spectaculaire, mais bien plus décisif

On savait déjà que MJ, Ned, Bruce Banner et même Frank Castle feraient partie du voyage. La vraie surprise arrive plus tard, avec May Parker. Précision utile, elle n’est pas ressuscitée. Elle reste morte dans le film.

Ce que montre Brand New Day, c’est d’abord un Peter isolé, accroché à une routine où passer sur la tombe de sa tante avec des fleurs fraîches compte encore. Puis le film révèle un souvenir, inédit, installé dans l’appartement qu’ils partageaient. Ce n’est pas une vieille scène recyclée. Et ça change tout.

Le cœur du film se joue dans la tête de Jean Grey

Le personnage de Sadie Sink est finalement Jean Grey. Lors de leur première rencontre, elle tente d’entrer dans l’esprit de Peter et entrevoit ce souvenir avec May. Sur le moment, on le note à peine. En fait, c’est la clé.

Après son arrestation par le Department of Damage Control, Jean subit des expériences brutales. Elle apprend aussi que sa sœur Sara a connu le même sort, jusqu’à en mourir. Là, ses pouvoirs montent d’un cran et sa rage aussi. Elle veut frapper l’homme responsable, mais également la ville entière.

Quand Peter la laisse finalement entrer dans son esprit, elle revit cette conversation avec May. Une conversation où May accepte totalement ses pouvoirs et l’aime sans condition. Pour Peter, c’est un point d’ancrage. Pour Jean, c’est plus fort encore, parce que, dans ce souvenir, May semble presque s’adresser à elle.

Pourquoi May reste centrale dans le Spider-Man du MCU

C’est là que le film est plutôt juste. Dans cette version du MCU, May n’est pas un simple repère affectif. Elle explique en partie pourquoi Peter est un héros aussi stable malgré tout ce qu’il traverse.

Elle l’a aimé avant ses pouvoirs, puis avec ses pouvoirs, sans changer de regard. Cette acceptation totale, le film rappelle qu’elle l’offrait aussi aux autres quand elle était en vie. Du coup, la voir atteindre le cœur de Jean, même par un souvenir, paraît logique. Pas décoratif. Logique.

Ce que cette scène prépare pour la suite

La fin montre Jean dans un bus, quittant New York vers le nord de l’État. Pour les fans des X-Men, le signal est limpide. Le film suggère qu’elle prend la route d’un lieu où elle pourrait enfin être acceptée telle qu’elle est.

Et cette scène avec May sert exactement à ça. Pas seulement sauver Jean sur le moment, mais orienter son avenir. Dans un film de super-héros rempli d’attentes autour des gros noms, c’est presque ironique. Le moment qui pèse le plus vient d’un souvenir, pas d’un combat.