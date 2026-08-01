Star Trek: Strange New Worlds cache un service paranormal secret

La saison 3 de Star Trek: Strange New Worlds remet Division 12 au centre du jeu. Derrière ce nom, la série ouvre une piste rare dans l’univers Star Trek.

En bref Division 12 enquête sur l’inexpliqué dans Starfleet

La série flirte avec le paranormal

Un spin-off semble peu probable aujourd’hui

Dans Star Trek, l’idée est simple depuis des décennies, même le bizarre finit par avoir une explication. C’est justement pour ça que Division 12 intrigue autant dans Star Trek: Strange New Worlds. Avec ce service, la série ouvre une porte rarement laissée entrouverte, celle de phénomènes que Starfleet ne sait pas vraiment ranger.

Une cellule pour les cas que Starfleet n’explique pas

Dans l’épisode The Griffin Incident, l’USS Enterprise retrouve l’USS Griffin, un vaisseau disparu depuis neuf ans. Spock, La’an et Kirk montent à bord pour enquêter, pendant que l’Enterprise doit s’éloigner. Mauvaise idée, évidemment.

Le trio se retrouve face à des apparitions, ou à des hallucinations, la série restant volontairement floue. Spock voit notamment une version fantomatique de T’Pring, qui finit par le torturer sur une table médicale. Et c’est là que le détail compte, le scénario n’offre presque pas de filet pseudo-scientifique. Il y a bien une mention d’ions chargés négativement, mais rien qui verrouille une explication nette.

À la fin, Pike explique que le Griffin sera remorqué vers le quartier général de Division 12 pour enquête. Il précise aussi avoir déjà fait appel à cette branche six fois dans sa carrière. En gros, on parle d’une unité appelée quand le reste ne suffit plus.

Le vrai paradoxe, c’est Star Trek lui-même

Ce qui rend Division 12 intéressante, ce n’est pas juste son côté X-Files spatial. C’est le frottement avec l’ADN de Star Trek. Pike dit que personne ne sait vraiment où se trouve son siège, et que sur ses six dossiers, quatre ont reçu une explication rationnelle. Les deux autres, non.

Pas anodin. Dans une franchise qui a déjà absorbé quantité de phénomènes étranges sans abandonner sa boussole scientifique, admettre un inexpliqué pur reste une vraie entorse. Du coup, on imagine assez bien des enquêteurs façon Mulder et Scully, sauf qu’ici ils seraient sans doute tous du camp des sceptiques.

Une idée de spin-off, mais pas vraiment le bon moment

Division 12 n’apparaît pas de nulle part. La série l’avait déjà mentionnée dans Terrarium, un épisode de la saison 3 où Ortegas évoque une zone de l’espace connue pour ses histoires de phénomènes étranges et de vaisseaux fantômes, le genre d’affaires qui finit chez cette division.

Forcément, l’idée d’un spin-off fait son chemin. Un Starfleet secret, des scientifiques envoyés sur les cas les plus tordus, un QG invisible, ça se tient très bien sur le papier. Mais la franchise a déjà ses autres services spéciaux, comme Division 14 dans Lower Decks pour les cas médicaux extrêmes, ou Section 31, la branche d’espionnage bien plus brutale.

Mais il y a un problème plus concret. Aucune nouvelle série Star Trek n’est actuellement en production. Alors oui, Division 12 ressemble à une excellente idée de série. Sauf qu’au-delà du clin d’œil, elle dit surtout autre chose sur Strange New Worlds : la franchise teste jusqu’où elle peut pousser le mystère sans casser son vieux pacte avec la science.