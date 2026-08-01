Strange New Worlds replonge Kirk vers un drame majeur de Star Trek

Un simple échange dans l’épisode 2 de la saison 4 ne sert pas juste à faire frissonner. Il annonce aussi l’un des drames les plus lourds de l’histoire de Kirk.

En bref La saison 4 annonce le destin tragique de David

La’an prononce une vraie prophétie, pas une simple menace

Kirk est déjà coincé entre espace et famille

Avant d’être le capitaine que tout Star Trek connaît, James Kirk est montré ici dans un entre-deux plus cruel. Il parle encore de Carol Marcus et de leur fils David comme de liens vivants, possibles, presque rattrapables. C’est précisément ce qui rend l’épisode 2 de la saison 4 de Strange New Worlds si dur à regarder quand on connaît la suite.

Kirk essaie encore de tenir deux vies à la fois

Depuis plusieurs apparitions, le jeune Kirk, incarné par Paul Wesley, évoque sa compagne Carol et leur fils. Ni l’un ni l’autre n’ont encore été montrés à l’écran. Ce n’est pas un hasard. Dans Star Trek II: The Wrath of Khan, on sait déjà qu’il sera un père absent, incapable de vraiment réconcilier sa vie de famille et sa carrière dans l’exploration spatiale.

Carol, jouée alors par Bibi Besch, résume ce fossé face au Jim de William Shatner avec cette phrase, « Tu avais ton monde, et j’avais le mien ». Toute la force de Strange New Worlds est là. La série remonte à l’instant où ces deux mondes ne sont pas encore totalement séparés, mais où l’on sent déjà qu’ils vont casser.

Une réplique d’horreur qui ne tombe pas au hasard

Dans The Griffin Incident, Kirk part avec Spock et La’an enquêter sur l’USS Griffin, un vaisseau de Starfleet disparu depuis des années. Une fois à bord, quelque chose pousse l’équipage à voir des choses qui n’existent pas et à perdre pied.

Le plus frappant arrive quand La’an, gagnée par cette présence, attaque Kirk au couteau. Elle lui annonce alors que son petit garçon mourra comme lui, au bout d’une lame, vidé de son sang dans un coin sombre de l’espace. Ce n’est pas juste une phrase bien sentie pour installer le malaise. C’est une description très précise de ce qui arrive à David dans Star Trek III: The Search for Spock, poignardé par un soldat klingon sous les ordres du commandant Kruge, joué par Christopher Lloyd. David meurt en protégeant Saavik.

Ce rappel change aussi la lecture du Kirk adulte

Ce détail renforce d’abord le versant surnaturel de l’épisode. Si La’an voit aussi juste, c’est qu’il y a bien quelque chose d’inexplicable à bord du Griffin. Mais l’intérêt ne s’arrête pas là.

La mort de David rejaillit plus tard dans Star Trek VI: The Undiscovered Country. Alors que l’Empire klingon cherche la paix avec la Fédération, Kirk reste hanté par ce meurtre et tient les Klingons pour responsables. L’idée est assez forte, quand même, parce qu’elle montre comment une blessure intime peut tordre une vision politique.

Et puis il y a cette avant-dernière scène. Kirk prépare un appel vidéo pour parler à Carol et David. Coupure. Ils n’ont toujours pas répondu. Bref, tout est déjà là, les exploits à venir, oui, mais aussi leur prix. Manquer son fils d’abord, puis le perdre pour de bon.