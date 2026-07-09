Strange New Worlds saison 4 promet une fin plus brutale que prévu

La saison 4 de Strange New Worlds arrive le 23 juillet, et une actrice du casting prépare déjà les fans à un final très dur.

En bref La saison 4 arrive le 23 juillet

Le final est annoncé comme très intense

Pike ou un proche pourrait être perdu

Il y a un moment où une préquelle n’a plus le choix. Star Trek: Strange New Worlds approche de ce mur-là, avec une saison 4 qui débute bientôt et un horizon déjà balisé, puisque la série s’arrêtera avec sa saison 5. Le ton lumineux, parfois kitsch au bon sens du terme, a longtemps permis de repousser l’échéance. Mais le destin de Christopher Pike reste suspendu au-dessus du pont de l’Enterprise.

Une série qui ne peut plus éviter son propre destin

Depuis le début, Pike, joué par Anson Mount, avance avec une information que peu de capitaines voudraient avoir. Il sait que son parcours doit finir dans un accident tragique, aperçu dans une vision prophétique, après avoir sauvé l’Enterprise. C’est le genre d’idée qui donne du poids à chaque épisode, mais qui finit aussi par réclamer son dû.

Et cette fois, le contexte change. La saison 4 est l’avant-dernière, ce qui resserre forcément l’écriture. Soit la série commence à payer cette dette maintenant, soit elle garde la chute pour son vrai dernier acte.

Celia Rose Gooding prépare les fans à un final très lourd

Dans un entretien accordé à Trek Movie, Celia Rose Gooding, qui incarne Nyota Uhura, explique que certains épisodes de cette saison ont demandé un gros effort, autant physique qu’émotionnel. Ce n’est pas une formule promo un peu vide. Ce qu’elle raconte du dernier épisode sent plutôt la secousse nette.

L’actrice dit de la saison 4, en traduction littérale, « c’est intense, et on ne retient pas les coups ». Elle ajoute aussi que, pour elle, le final fait partie des choses les plus dures qu’elle ait eu à jouer, et que les spectateurs comprendront immédiatement pourquoi quand l’épisode sera diffusé.

Plus loin, elle va encore plus loin sur son propre vécu du tournage. Elle évoque un travail émotionnel très sombre, nécessaire pour ce type d’intensité, et dit du final, en français, « cet épisode de fin de saison était très intense pour moi, comme quelqu’un qui n’était pas en thérapie à ce moment-là, et qui aurait clairement dû l’être ».

Pike, ou quelqu’un d’autre ? Les deux pistes crédibles

La piste la plus évidente, c’est Pike. Pas forcément une mort, mais une perte majeure. Dans Star Trek: The Original Series, on sait qu’il finit atrocement blessé, défiguré, prisonnier d’un caisson robotisé qui lui sert de support de vie. La fin de cette saison 4 pourrait très bien mettre en scène ce sacrifice, puis laisser la saison 5 raconter les débuts de James T. Kirk à la tête de l’Enterprise.

Mais ce n’est pas la seule option. Si la série garde Pike pour sa conclusion finale, elle peut frapper ailleurs, sur des personnages qu’on n’a jamais vus dans The Original Series. Deux noms reviennent logiquement, La’An Noonien-Singh, jouée par Christina Chong, et Erica Ortegas, incarnée par Melissa Navia. La disparition de l’une d’elles toucherait de plein fouet Uhura. Et vu les mots de Gooding, ce n’est pas une hypothèse décorative.

Pourquoi cette saison 4 compte plus que d’habitude

Le rendez-vous est fixé au 23 juillet sur Paramount+. Bon, une date de lancement ne suffit pas à faire un événement. Ce qui compte ici, c’est ce que cette saison porte sur ses épaules, la préparation de la fin de Strange New Worlds, mais aussi d’un certain Star Trek en streaming tel qu’on le connaît aujourd’hui.

Du coup, le vrai enjeu dépasse le simple cliffhanger. Si le final frappe aussi fort qu’annoncé, il ne servira pas seulement à choquer. Il devra repositionner toute la dernière ligne droite de la série.