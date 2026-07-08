Spider-Man: Brand New Day peut enfin réparer le vrai défaut du MCU

Le prochain Spider-Man arrive le 31 juillet avec une promesse implicite : sortir Peter Parker de l’ombre des autres héros, et donner enfin du relief à son entourage.

En bref Le MCU a sous-exploité l’entourage de Peter.

No Way Home ouvre enfin une vraie correction.

Brand New Day sort le 31 juillet.

Le prochain film Spider-Man ne joue pas seulement la carte du retour. Il porte aussi un petit enjeu d’écriture, et il est loin d’être anodin. Avec Spider-Man: Brand New Day, Marvel Studios a peut-être sa meilleure chance de corriger un défaut installé depuis l’arrivée de Peter Parker dans le MCU.

Le problème ne date pas d’hier

Depuis ses débuts, le Peter Parker de Tom Holland a surtout existé en orbite autour de figures déjà centrales. D’abord Tony Stark dans Spider-Man: Homecoming, avec une origine très liée à sa technologie après Captain America: Civil War. Puis Nick Fury dans Spider-Man: Far From Home, qui expédiait le héros adolescent vers l’espionnage mondial avant même qu’il trouve vraiment sa place.

Et Spider-Man: No Way Home a poussé la logique encore plus loin. Le film faisait avancer son Peter via le multivers et ses visages familiers, au point de laisser de côté ce qui fait normalement la sève de Spider-Man, son monde à lui. Résultat, presque rien du grand tissu de seconds rôles qu’on associe aux comics, y compris l’écosystème du Daily Bugle.

Le vrai manque, ce sont les vies autour de Peter

Ce n’est pas qu’il n’y avait personne. Ned Leeds, Michelle « MJ » Jones-Watson et Aunt May sont bien là. Mais ils ont rarement eu l’espace nécessaire pour exister comme des personnes à part entière.

Souvent, Ned et MJ servaient surtout les besoins immédiats de Peter, soit comme ressort comique, soit comme levier dramatique, parfois même comme otages pratiques. Leur trajectoire propre restait floue. Même la mort de May pesait davantage comme choc pour Peter que comme aboutissement de son propre personnage. C’est un manque assez net quand on pense à la richesse du versant civil de Peter Parker dans les comics, entre Harry Osborn, Flash Thompson, Gwen Stacy, le Daily Bugle et Empire State University.

No Way Home a laissé une porte ouverte

C’est là que la fin de No Way Home devient intéressante. Le sort lancé par Doctor Strange a effacé l’existence de Peter de la mémoire du monde. Dit autrement, le film a coupé la dépendance qui liait le héros à ses plus proches alliés.

Et comme Brand New Day se déroule quatre ans plus tard, Ned et MJ ont eu le temps d’avancer. Études supérieures, ambitions professionnelles, nouveaux cercles sociaux, en gros une vie qui ne tourne plus autour de Peter. Sur le papier, c’est exactement ce qu’il fallait.

Brand New Day peut casser la boucle, ou la répéter

Reste le risque inverse. Les premières images confirment qu’un antagoniste capable de passer d’un corps à l’autre cible MJ, ce qui remet tout de suite Peter dans une mission de sauvetage très connue. On voit aussi que Ned entretient un tableau de conspiration autour de Spider-Man.

Ajoutez à ça des figures comme le Punisher et le Hulk, et le film peut vite retomber dans ses vieux réflexes, avec des seconds rôles écrasés par les invités de prestige. Mais cette fois, la configuration a changé. Comme MJ et Ned ne partagent plus d’histoire avec Peter, leur retour dans le monde héroïque peut enfin leur donner cette agentivité qui a tant manqué au MCU. Destin Daniel Cretton a là un vrai test. Sortie prévue le 31 juillet.