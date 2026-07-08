Après The Mandalorian and Grogu, l’avenir de Star Wars se brouille

Le retour de Star Wars au cinéma n’a pas rassuré. Entre film en dessous des attentes et pipeline maigre, la franchise entre dans une zone floue.

En bref Peu de projets Star Wars sont confirmés

Le nouveau film a déçu au box-office

Les vraies annonces attendront 2027

Le problème, aujourd’hui, ce n’est pas seulement un film qui déçoit. C’est le vide autour. Pour une franchise comme Star Wars, habituée à occuper le terrain sur plusieurs fronts, voir le calendrier se réduire à quelques projets bien identifiés donne une impression assez rare, celle d’un univers en pause. Et le retour au cinéma avec The Mandalorian and Grogu n’a pas aidé.

Un calendrier officiel devenu étonnamment maigre

Sur le papier, il reste bien quelques certitudes. La saison 2 de Ahsoka a déjà bouclé son tournage et vise désormais un lancement début 2027, alors qu’une arrivée à l’été 2026 semblait d’abord envisagée. La saison 2 de Star Wars: Maul, Shadow Lord est aussi confirmée.

Côté cinéma, Star Wars: Starfighter, avec Ryan Gosling, a une date, le 28 mai 2027. C’est concret. Le reste l’est beaucoup moins. Plusieurs idées dévoilées lors de Star Wars Celebration 2023, notamment le film centré sur Rey, souvent associé à Star Wars: New Jedi Order, ou encore Dawn of the Jedi, semblent avoir été reléguées au second plan, sans avancée nette.

Résultat ? Un pipeline officiel réduit à une série animée, une série live et un film.

Le film censé relancer la machine n’a pas vraiment lancé grand-chose

L’attente était forte. Il faut dire que le précédent film, The Rise of Skywalker, reste encore vu comme l’un des épisodes les plus contestés de la saga, au coude-à-coude avec le film Star Wars: The Clone Wars et, pour certains, Solo: A Star Wars Story. Depuis des années, les films Disney dans cet univers divisent plus qu’ils ne fédèrent, à l’exception notable de Rogue One: A Star Wars Story.

Du coup, The Mandalorian and Grogu portait une attente assez simple à comprendre, prouver que Star Wars pouvait réussir hors de la saga Skywalker, sans reposer encore sur les Jedi, les Sith, la Force ou l’Empire. L’idée était bonne, clairement.

Sauf que le film a sous-performé au box-office. D’autres sorties l’ont rapidement dépassé. Son score critique sur Rotten Tomatoes plafonne à 60%, quand le public le note mieux, à 87%. Ça n’a pas empêché le backlash en ligne, devenu presque banal dès qu’un projet Star Wars débarque.

Un anniversaire en ligne de mire, mais presque un an de flottement

Il y aura sans doute des annonces. Presque forcément, même. Le moment le plus logique, c’est Star Wars Celebration 2027, qui coïncidera avec les 50 ans de la franchise et débutera le 1er avril.

Mais c’est justement le souci. Cet horizon est encore loin, presque un an. D’ici là, on peut s’attendre à quelques mises à jour dispersées, pas à une pluie de révélations. Pour une marque de cette taille, ce temps mort pèse. Et la comparaison avec le Marvel Cinematic Universe n’aide pas, puisque Marvel a ralenti ses séries live, lui aussi, mais continue d’afficher un vrai réservoir de films.

Pour Star Wars, le trou dans les séries ressemble surtout à un trou tout court. Et c’est ça, au fond, qui rend les prochains mois importants bien au-delà d’un simple film raté.