House of the Dragon saison 3 prépare peut-être un personnage clé

L’épisode 3 de la saison 3 glisse un indice discret, mais lourd de conséquences pour la suite de House of the Dragon.

En bref L’épisode 3 tease peut-être le Berger

Le Grand Septon refuse de légitimer Rhaenyra

La menace vient aussi de la rue

Un personnage a peut-être déjà changé la suite de House of the Dragon, sans dragon, sans bataille, presque sans bruit.

Attention, spoilers sur l’épisode 3 de la saison 3. Ce qui frappe ici, ce n’est pas une charge militaire ou un retournement sanglant. C’est une discussion sèche entre Rhaenyra et le Grand Septon Balman, incarné par Simon Chandler, de retour après une première apparition en saison 1.

Un échange bref, mais pas anodin

Dans la scène, Balman est confronté à Rhaenyra, puis écarté presque aussitôt. Sur le papier, ça pourrait passer pour un accroc de plus dans une journée déjà trop chargée. En réalité, son poids symbolique est énorme, parce que ce chef religieux reste une figure de légitimité politique.

Le problème, c’est qu’il a déjà couronné Aegon II, joué par Tom Glynn-Carney. Et il refuse de faire la même chose pour Rhaenyra. Résultat, la reine contrôle la ville, mais pas totalement le récit qui va avec.

Pourquoi ce refus pèse bien plus qu’un simple affront

Depuis sa reprise de Port-Réal, globalement sans bataille ouverte, Rhaenyra découvre ce que la série martèle enfin assez bien, gouverner est plus compliqué que conquérir. Elle fait face à la famine, au manque d’argent, à une agitation sociale diffuse. Et ça, pour une souveraine déjà contestée, c’est le terrain parfait pour voir émerger une autre forme de menace.

Pas forcément un rival noble. Pas forcément un général. Plutôt une voix capable de transformer le malaise populaire en colère organisée.

La piste du Berger se précise

C’est là que les lecteurs de Fire et Blood, le livre de George R.R. Martin, ont dû lever un sourcil. Dans ce récit, un prophète mendiant connu sous le nom de Berger prend une importance majeure quand la situation de Rhaenyra se dégrade.

Ce personnage, dont on ignore les origines, dénonce la reine et ses dragons comme des forces noires. À mesure que les conditions de vie empirent et que la guerre tourne, son influence grimpe chez le petit peuple. Puis vient la foule, puis l’émeute, puis un basculement terrible, la mort de tous les dragons de Rhaenyra.

Une adaptation qui change la forme, pas forcément le fond

Bon, la série n’a rien confirmé. Mais la virulence de Balman envers les dragons et ses menaces à peine voilées contre l’aristocratie ressemblent quand même à une mise en place très nette.

Et ce choix aurait du sens. Dans le livre, le Berger surgit assez brutalement. Pour une série TV, lui donner un visage déjà installé, lié à la foi et à la contestation du pouvoir, c’est plus propre, plus organique, et franchement plus malin. Si Ryan Condal et ses scénaristes vont bien dans cette direction, House of the Dragon ne change pas juste un personnage, elle déplace le centre du conflit. Moins le trône, plus la rue. Et pour la suite, c’est probablement le vrai danger.