Les modifications de la saison 3 de House of the Dragon ouvrent la voie à une théorie Targaryen

Les récents ajustements scénaristiques de la saison 3 de House of the Dragon ouvrent la porte à une théorie débattue parmi les fans concernant les Targaryen. Ces modifications pourraient bouleverser la compréhension actuelle de l’intrigue familiale.

Tl;dr La saison 3 change le destin de Daemon Targaryen.

La série s’éloigne encore du livre d’origine.

Une théorie sur le Three-Eyed Raven gagne du terrain.

Nouvelles orientations pour Daemon Targaryen

Alors que la production de la troisième saison de House of the Dragon bat son plein, des images et vidéos récemment diffusées sur les réseaux sociaux soulèvent de nombreuses questions sur l’avenir de Daemon Targaryen. D’après le compte fan @housethedragons sur X, plusieurs scènes inédites impliquent ce personnage-clé dans des événements où il n’apparaît pas dans le roman original, Fire & Blood. Par exemple, on le verrait face à Ormund Hightower et à Daeron Targaryen, ou encore haranguant ses troupes contre la maison Hightower – un écart marquant par rapport au matériau d’origine.

L’adaptation s’émancipe : entre liberté créative et controverse

L’auteur George R.R. Martin lui-même n’a pas caché ses réserves, regrettant récemment (dans un billet depuis supprimé) les réinterprétations parfois jugées « toxiques », notamment autour du segment surnommé Blood and Cheese. Malgré les critiques et la perplexité d’une partie du public fidèle aux livres, la série poursuit sa mue. Parmi les ajustements notables, l’absence probable du personnage de Nettles – une dragonseed importante dans l’arc narratif de Daemon – ouvre la voie à d’autres développements scénaristiques.

Théorie du Three-Eyed Raven : simple clin d’œil ou vrai virage ?

Certains indices alimentent une théorie devenue virale : Daemon pourrait devenir le fameux Three-Eyed Raven. Il faut dire que la saison 2 a multiplié les allusions visuelles et symboliques. Dans son final, Daemon entrevoit même ce mystérieux corbeau dans une vision liée à l’arbre-coeur d’Harrenhal. Pour mémoire, ce rôle mythique est occupé dans les romans par Brynden Rivers, arrière-petit-fils de Daemon… Les similitudes s’accumulent : héritage généalogique, possession commune de l’épée Dark Sister et connexions mystiques via le weirwood.

Toutefois, réduire ces rapprochements à des preuves serait exagéré : la mécanique narrative pourrait simplement servir à enrichir la mythologie sans altérer radicalement l’histoire principale. L’acteur Matt Smith n’a rien confirmé mais se montre ouvert, déclarant même : « I hope so… I like the idea. »

Lignes rouges et attentes autour de la fin de Daemon

Face à cette profusion de spéculations, un dilemme persiste : faut-il transformer Daemon en pierre angulaire directe du lore Game of Thrones ? Certains y voient une manière risquée de rendre l’univers trop étroit, au détriment de la portée prophétique initiale des visions. Le sort réservé au personnage pourrait néanmoins s’avérer plus tranché que dans le livre – où son destin reste volontairement flou –, car la série tend jusqu’ici à privilégier une lecture définitive plutôt qu’ambiguë.

Les fans n’auront probablement pas toutes les réponses avant 2026, date annoncée pour la sortie attendue de cette saison cruciale sur HBO Max.