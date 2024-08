Game of Thrones : les personnages qui connaissaient les origines Targaryen de Jon Snow avant lui

Avant Jon Snow, seuls quelques personnages connaissaient ses véritables origines Targaryen comme Ned Stark et Howland Reed, ainsi que les membres de la Confrérie des Anciens, comme Bran Stark et Samwell Tarly, qui découvrent la vérité au fil des événements.

Bien que le secret le mieux gardé de Game of Thrones ait été l’identité des parents de Jon Snow, plusieurs personnages étaient déjà au courant avant lui. La saison 7 a confirmé que Jon était bien le fils légitime de Lyanna Stark et Rhaegar Targaryen, qui s’étaient mariés secrètement peu de temps avant d’être tués.

Parmi ceux qui connaissaient la véritable identité de Jon, on compte Ned Stark, qui a élevé Jon comme son fils bâtard pour le protéger de Robert. Il y a également Howland Reed, qui était avec Ned lors de la mort de Lyanna. Bran Stark, grâce à ses visions, a confirmé que les parents de Jon étaient Lyanna et Rhaegar. Enfin, Samwell Tarly a découvert la vérité sur les parents de Jon grâce à Bran, mais aussi grâce à une entrée dans le journal de l’archevêque Maynard qu’il a lu à la Citadelle.

Malgré la révélation de son héritage Targaryen, l’intrigue de Game of Thrones n’a pas été significativement affectée. Jon Snow, bien qu’étant l’héritier légitime du trône de fer, a insisté sur le fait qu’il ne voulait pas du trône et a fini par vivre au-delà du Mur.

On en pense quoi ?

La série Game of Thrones, malgré ses nombreux rebondissements et révélations, a manqué d’exploiter pleinement l’héritage Targaryen de Jon Snow. Son identité a été révélée, mais les conséquences de cette révélation ont été minimes. Cependant, House of the Dragon explore davantage l’héritage Targaryen de Jon Snow et apporte une meilleure compréhension de l’importance de la lignée Targaryen.