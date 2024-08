Tout savoir sur la saison 3 de House of the Dragon

Dans la saison 3 de House of the Dragon, la guerre civile entre Rhaenyra et Aegon II Targaryen s'intensifie, marquée par des alliances changeantes et l'utilisation des dragons en bataille.

Tl;dr La saison 3 de House of the Dragon est confirmée.

La série House of the Dragon, basée sur le roman Fire & Blood de George R. R. Martin, explore les événements qui ont façonné les Sept Royaumes.

Le tournage de la saison 3 de House of the Dragon débutera en 2025.

Le casting principal sera de retour pour la troisième saison de House of the Dragon.

House of the Dragon va revenir avec une troisième saison

La préquelle de Game of Thrones, House of the Dragon, prépare son retour sur HBO. Basée librement sur le roman Fire & Blood de George R. R. Martin, la série télévisée se focalise sur l’effondrement de la Maison Targaryen à mesure que le clan sombre dans une guerre civile massive.

Une popularité qui ne se dément pas

Malgré un final décevant de Game of Thrones en 2019, la première saison de House of the Dragon a été un moment marquant pour HBO. La popularité de l’univers fantastique de George R. R. Martin ne s’est pas estompée et HBO a rapidement renouvelé House of the Dragon pour une troisième saison.

Un tournage en 2025

Quelques jours seulement après le dernier épisode de la saison 2, le showrunner Ryan Condal a annoncé que le tournage de la troisième saison de House of the Dragon commencerait début 2025. Ryan Condal s’est également exprimé sur la complexité du scénario de la saison à venir et a conseillé aux spectateurs de lire le roman Fire & Blood de Martin pour se familiariser avec l’histoire de l’ancien Westeros.

Qui survivra à la Danse des Dragons ?

Malgré la violence notoire de House of the Dragon et de sa série prédécesseur, les personnages principaux comme Daemon Targaryen (Matt Smith), Rhaenyra Targaryen (Emma d’Arcy), Alicent Hightower (Olivia Cooke) et Otto Hightower (Rhys Ifans) ont survécu au premier acte de la soi-disant Danse des Dragons et seront donc présents dans la saison 3.