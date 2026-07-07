Le retour de Phineas et Ferb glisse à 2027, et Disney joue la montre

En bref La saison 6 viserait désormais 2027

Trois épisodes arriveraient avant, dès 2026

Les fans critiquent la stratégie de Disney

Attendre une série, ça arrive. Attendre une série alors que des épisodes seraient déjà prêts, c’est une autre histoire. Et c’est exactement ce qui se profile pour Phineas et Ferb, dont la saison 6 ne reviendrait finalement pas avant 2027.

Une saison 6 qui s’éloigne franchement

Selon les informations relayées par DisneyToonz, la nouvelle salve d’épisodes était d’abord attendue en octobre de cette année. Ce ne serait plus le plan. La fenêtre de diffusion aurait glissé jusqu’à 2027, ce qui change pas mal la donne pour une série relancée avec, justement, l’idée de retrouver vite son public.

Le décalage pique d’autant plus que l’annonce de cette saison 6 remonte à janvier 2023. Vu d’ici, on n’est plus dans un simple ajustement de grille. On est dans une attente qui commence à peser.

Des épisodes isolés pour faire patienter

Disney ne couperait pas totalement le robinet. Quelques épisodes autonomes, pensés pour exister seuls, doivent arriver avant la vraie reprise. Un spécial Halloween est prévu le 2 octobre 2026, un épisode de Noël le 2 décembre 2026, et un autre centré sur le football suivrait en février.

Bref, il y aura bien du neuf. Mais pas de quoi dissiper la sensation d’entre-deux. Pour les fans qui visaient une diffusion complète cet automne, ces miettes ont un petit goût de lot de consolation.

Les fans visent la logique de diffusion

La réaction du public n’a rien d’enthousiaste. Sur X, plusieurs fans regrettent une attente rallongée, et certains estiment que Disney fragilise lui-même la rétention d’audience en gardant trop longtemps des épisodes sous le coude.

DisneyToonz a aussi avancé que, comme pour Doomies et Dragon Striker, beaucoup d’épisodes seraient déjà terminés. L’idée serait donc de les conserver pour un gros bloc de diffusion l’an prochain. C’est une méthode qui peut se défendre sur le papier, mais quand la machine traîne, elle finit aussi par casser l’élan.

Pourquoi 2027 compte autant pour Disney

L’explication la plus probable tient à une date. 2027 marquera les 20 ans de la première diffusion de Phineas et Ferb. Difficile de ne pas y voir une opportunité marketing majeure pour Disney, qui pourrait vouloir maximiser l’anniversaire.

La série, pour rappel, suit Phineas Flynn et Ferb Fletcher, deux gamins décidés à transformer chaque journée d’été en événement absurde, de la machine à remonter le temps aux montagnes russes maison. En parallèle, Perry l’ornithorynque mène sa double vie d’agent secret pendant que leur grande sœur tente de révéler leurs exploits. Deux décennies après ses débuts, la mécanique reste intacte. Ce retard, lui, dit autre chose, comment les studios gèrent désormais la nostalgie comme un calendrier à rentabiliser.