Star Trek : deux saisons de Lower Decks resteront à jamais perdues

Mike McMahan assure avoir eu de quoi écrire deux saisons de plus pour Lower Decks. Un aveu qui résume bien le creux actuel de Star Trek.

En bref Lower Decks avait encore deux saisons en réserve

Mike McMahan a dévoilé plusieurs pistes abandonnées

Star Trek manque toujours d’horizon côté séries

Deux saisons de plus existaient au moins dans la tête de Mike McMahan, et c’est peut-être le détail le plus irritant de toute l’histoire récente de Star Trek. Quand une franchise commence à faire parler d’elle surtout pour ce qu’on ne verra pas, il y a un vrai problème de cap.

Deux saisons parties avec l’annulation

Annulée après cinq saisons sur Paramount+, Star Trek: Lower Decks reste la première victime marquante de la nouvelle phase de la franchise. Et cette semaine, son créateur a remis une pièce dans la machine à regrets. Sur Bluesky, en réponse à un fan, Mike McMahan a dit qu’il ne pourrait pas être plus fier de la série et qu’il avait encore au moins deux saisons en lui.

Ce n’est pas juste une formule de créateur attaché à son bébé. Derrière, il y avait visiblement de la matière. Du concret.

Des idées très Star Trek, déjà prêtes à repartir

Mike McMahan a même levé un coin du rideau sur ce que ces saisons 6 et 7 auraient pu contenir. Il voulait emmener la série vers les quadrants Gamma et Delta, refaire un film de holodeck autour de Vindicta, croiser un survivant de Weyoun étrangement sympathique, et poursuivre des intrigues avec les baleines, Kayshon, T’Lyn ou encore l’enseigne Olly.

Bref, pas mal de pistes. Assez pour nourrir autre chose qu’un simple bonus de fin de série. Un utilisateur de Bluesky a d’ailleurs soufflé que tout cela ferait un très bon roman graphique, et l’idée tient debout, surtout après l’arrivée d’un nouveau comic chez IDW au moment où la saison finale s’achevait.

Le malaise plus large autour de la franchise

Le plus embêtant, c’est que cette frustration s’inscrit dans un moment creux pour Star Trek. L’année 2026, celle du 60e anniversaire, ressemble moins à une relance qu’à une période de fermeture. Starfleet Academy a été annulée dès sa première saison, même si une autre doit encore être diffusée. Strange New Worlds, de son côté, approche aussi de la sortie. Oui, un nouveau film chez Paramount est bien prévu. Pour la télévision, en revanche, on reste surtout avec des suppositions.

Pourquoi celle-ci passe plus mal que les autres

Toutes les annulations ne se valent pas. Enterprise s’était nettement améliorée trop tard. Discovery semblait avoir épuisé son élan. Prodigy, malgré ses qualités, n’a jamais vraiment trouvé son public. Et Starfleet Academy donnait presque l’impression d’être condamnée par les remous internes de Paramount.

Mais Lower Decks, elle, avait encore de l’élan, une communauté engagée et un vrai capital sympathie. La série affiche 94 % sur Rotten Tomatoes, avec toutes les saisons après la première à 100 %. Pour une série d’animation dans un univers aussi codifié, c’est loin d’être anodin. Elle connaissait parfaitement son héritage, sans tourner au musée. Et c’est peut-être ça, le fond du sujet. Quand une franchise coupe l’une de ses propositions les plus fraîches alors qu’elle cherche encore son prochain souffle, on ne perd pas juste une série, on perd une direction possible.