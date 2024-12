La fin de Star Trek: Lower Decks annonce un nouveau départ

La série animée Star Trek: Lower Decks se conclut sur une note prometteuse.

Tl;dr Star Trek: Lower Decks n’a pas accueilli de personnages issus de Star Trek: The Next Generation.

La série animée se termine avec une exploration de l’univers multidimensionnel et des changements de commandement.

Star Trek: Lower Decks a réussi à préserver l’esprit de Star Trek plus efficacement que ses homologues.

Une conclusion digne de Star Trek pour Lower Decks

La série Lower Decks a pris un risque audacieux pour son épisode final. Elle a réussi à se distancier de son célèbre prédécesseur, The Next Generation, sans faire appel à aucun de ses personnages, pas même une apparition subtile de Steven Culp. La série a préféré se concentrer sur son propre équipage, nous offrant une dernière demi-heure avec l’équipe de Cerritos.

Un épisode final riche en intrigues

L’ampleur de la séquence Previously On… a donné le ton d’un épisode surchargé. Mike McMahan, le créateur de la série, s’est visiblement donné pour mission de résoudre toutes les intrigues en un seul épisode. Malgré un temps d’écran légèrement plus long, l’épisode se déplace à une vitesse telle qu’il est difficile d’en savourer chaque moment.

Des adieux émouvants et des moments mémorables

Parmi les nombreux moments marquants, citons celui où Mariner et Boimler se rendent chez Freeman et sont instantanément crus. C’est un signe fort de l’évolution de la relation entre les personnages et de la confiance qu’ils se sont mutuellement accordée. Un autre moment mémorable est celui où Boimler brise son Padd pour protéger Mariner, montrant que leur amitié est plus importante que sa carrière.

Un avenir prometteur pour Lower Decks

L’épisode se termine avec la stabilisation de la faille, créant un passage permanent vers le multivers. Starfleet remorque la Base étoile 80 vers cette dernière, confiant à William Boimler la tâche d’explorer les différentes dimensions. Malgré la fin de Lower Decks, il est certain que ce n’est pas la dernière fois que nous verrons l’équipage de Cerritos. Le potentiel pour plus d’aventures dans l’univers de Star Trek est indéniable. Alors, ne dites pas adieu à Lower Decks, car cette série n’a pas encore dit son dernier mot.

En conclusion, Lower Decks a réussi à préserver l’esprit de Star Trek bien plus efficacement que ses homologues plus reconnus. Elle a su conquérir l’affection des fans et laisser un héritage cohérent, en célébrant le travail quotidien qui n’a jamais été glorifié dans les autres versions de Star Trek.