Un acteur de Star Trek: Lower Decks espère un retour de la série à la Futurama

Un acteur de Star Trek: Lower Decks exprime son espoir de voir la série suivre l'exemple de Futurama en effectuant un retour remarqué.

Tl;dr La série « Star Trek: Lower Decks » a conclu sa diffusion sur Paramount+ le 19 décembre 2024.

La série pourrait faire son grand retour, à l’image de « Futurama », une autre série de science-fiction qui a été annulée et ressuscitée à plusieurs reprises.

Tawny Newsome, actrice principale de la série, est optimiste quant à une possible résurrection de la série.

Fin d’une ère pour « Star Trek: Lower Decks »

Le 19 décembre 2024 a été un jour mémorable pour les amateurs de « Star Trek ». Ce fut la date de diffusion du dernier épisode de « Star Trek: Lower Decks » sur Paramount+, mettant fin à une épopée de cinq saisons. Après une phase de contraction significative pour la franchise, « Lower Decks » est devenu le dernier spectacle « Star Trek » à être retiré du programme.

Un avenir incertain pour la franchise « Star Trek »

Actuellement, seul « Star Trek: Strange New Worlds » a un avenir garanti. Un téléfilm, « Star Trek: Section 31 », est prévu pour 2025, et une nouvelle série, « Starfleet Academy », est en cours de production. D’autres films et séries « Star Trek » sont en développement précoce, mais seul le temps nous dira s’ils verront le jour.

Une lueur d’espoir pour « Lower Decks »

La fin de « Lower Decks » a été un moment triste pour les Trekkies. C’était sans doute le spectacle « Star Trek » le plus aimé, qui a su préserver l’essence de « Star Trek » tout en introduisant de l’humour et des personnages malmenés. Cependant, la série pourrait faire son grand retour, à l’image de « Futurama », une autre série de science-fiction qui a été annulée et ressuscitée à plusieurs reprises.

L’actrice principale, Tawny Newsome, qui interprète la farceuse Beckett Mariner, a récemment exprimé son espoir de voir « Lower Decks » suivre les pas de « Futurama ». « Mike [McMahan, créateur de la série] a encore de nombreuses histoires à raconter avec ces personnages. Il pourrait faire 10 saisons de plus. Il n’a pas fini. Aucun de nous n’a fini. Nous sommes tous prêts à être le prochain ‘Futurama’. Nous reviendrons dans 10 ans, si vous le souhaitez. », a-t-elle déclaré à Variety.

Un retour en grâce possible?

« Lower Decks » n’a pas été annulé à cause de ses performances, mais plutôt en raison de contraintes budgétaires. Si les chiffres sont suffisamment élevés, le Cerritos pourrait très bien revenir. Comme l’a prouvé « Futurama », une série peut être ressuscitée si la demande est suffisante. Les fans de « Lower Decks » peuvent donc garder espoir et continuer à soutenir la série en achetant les Blu-rays et en regardant à nouveau les épisodes sur Paramount+.