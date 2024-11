La saison 5 de Lower Decks rend hommage à deux des meilleurs épisodes de Star Trek

La saison 5 de Lower Decks rend un vibrant hommage à deux des épisodes les plus marquants et les mieux notés de l'histoire de Star Trek.

Lower Decks : une célébration réussie de l’héritage de Star Trek

La série animée « Star Trek: Lower Decks » n’a jamais eu peur de relever le défi de perpétuer l’héritage d’une franchise aussi vénérable que « Star Trek ». Près de 60 ans d’histoire fournissent une matière riche à explorer, et la cinquième saison ne déçoit pas. Son dernier épisode, intitulé avec humour « Fully Dilated », rend un vibrant hommage à deux des plus grands épisodes de l’histoire de « Trek ».

Un clin d’œil bien placé aux épisodes emblématiques

La trame de « Fully Dilated » s’inspire fortement de « The Inner Light » de « The Next Generation » et « Blink of an Eye » de « Voyager ». L’épisode met nos improbables héros de Starfleet face à une anomalie typiquement « Trek » : une version alternative de l’Enterprise-D d’une autre réalité, et un phénomène de dilatation du temps qui transforme les secondes en semaines.

Le clin d’œil à « Blink of an Eye » est particulièrement remarquable. Cet épisode, où The Doctor, un programme holographique, parvient à avoir un fils biologique, a marqué les esprits. Dans « Fully Dilated », la dilatation du temps est utilisée avec beaucoup d’ingéniosité pour créer des situations hilarantes et existentialistes.

Un hommage poignant à « The Inner Light »

Le deuxième hommage est celui de « The Inner Light », considéré par Patrick Stewart lui-même, l’interprète de Captain Picard, comme son épisode préféré. Dans cet épisode, Picard vit une vie entière sur une autre planète en quelques minutes à bord de l’Enterprise, suite à un contact avec une sonde extraterrestre. « Lower Decks » fait référence à cet épisode avec respect et reconnaissance, soulignant l’importance des émotions et de la poésie de l’épisode d’origine.

Au final, « Star Trek: Lower Decks » réussit à s’inspirer de ces épisodes marquants tout en conservant son ton unique et sa personnalité. La série continue de prouver que la franchise « Star Trek » est à son meilleur lorsqu’elle explore des thématiques existentialistes.

Les nouveaux épisodes de « Star Trek: Lower Decks » sont disponibles tous les jeudis sur Paramount+.