Guide des sorties des épisodes de la saison 5 de Star Trek : Lower Decks

Quand sort chaque épisode de la saison 5 de Star Trek: Lower Decks ? Ne manquez aucun détail !

La cinquième et dernière saison de la comédie animée tant aimée, Star Trek: Lower Decks, est maintenant disponible en streaming sur Paramount+. Cette saison marque le dernier volet de la trilogie Star Trek de 2024, qui comprend également la dernière saison de Star Trek: Discovery et la deuxième saison de Star Trek: Prodigy sur Netflix.

Dans cette ultime saison, nous retrouvons les lieutenants juniors du USS Cerritos, qui continuent leurs aventures sans D’Vana Tendi (Noel Wells), qui a quitté Starfleet pour retourner chez les Orions. Cependant, les fans peuvent s’attendre à une saison riche en humour, avec notamment une guerre Orion, une nouvelle rencontre avec les Klingons, et même le retour de la chambre de décontamination de Star Trek: Enterprise. De plus, Harry Kim de Star Trek: Voyager (joué par Garrett Wang) revient, promu au rang de lieutenant de Starfleet.

La saison 5 de Star Trek: Lower Decks a été lancée avec deux épisodes diffusés le jeudi 24 octobre. Le calendrier de diffusion de cette saison a été conçu pour coïncider avec certains jours fériés, offrant aux fans de Star Trek des moments de pur divertissement lors de leurs rassemblements familiaux.

Alors que Paramount+ rationalise son contenu Star Trek, l’avenir de Star Trek: Lower Decks demeure incertain. Cependant, les fans ont le pouvoir de changer les choses. En effet, une hausse significative de l’audience et une campagne de fans passionnés pourraient potentiellement sauver la série.

On en pense quoi ?

Si la fin de Star Trek: Lower Decks marque la fin d’une époque, cela ouvre la voie à de nouvelles possibilités pour l’univers de Star Trek. La passion et le soutien des fans ont toujours été un moteur de changement et d’innovation dans cette franchise. Alors, espérons que l’avenir nous réserve d’autres aventures passionnantes et hilarantes dans l’espace. Qui sait, nous pourrions même voir un retour du USS Cerritos.