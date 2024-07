Un crossover inattendu entre Star Trek et Doctor Who est annoncé

Les mondes de Star Trek et de Doctor Who vont s'entremêler, offrant aux fans une histoire exaltante qui traverse les galaxies et le temps dans les jeux mobiles Star Trek: Lower Decks - The Badgey Directive Mobile Game et Doctor Who: Lost in Time.

Tl;dr East Side Games va unir les univers de Star Trek et Doctor Who avec un crossover.

Le crossover prendra place dans les jeux mobiles Star Trek: Lower Decks – The Badgey Directive Mobile Game et Doctor Who: Lost in Time.

Les deux histoires seront liées par une anomalie spatio-temporelle.

Les obstacles logistiques rendent un crossover télévisée difficile.

Star Trek x Doctor Who

Les fans de Star Trek et de Doctor Who peuvent se réjouir : un crossover entre les deux célèbres franchises de science-fiction se prépare. Mais ce ne sera pas exactement comme ils l’imaginaient. Au lieu d’une rencontre à la télévision, c’est dans l’univers des jeux mobiles que ces deux mondes vont se rencontrer.

Un récit épique et inédit

Dès le 1er août 2024, les joueurs pourront vivre une histoire palpitante à travers deux perspectives différentes. En effet, les jeux mobiles Star Trek: Lower Decks – The Badgey Directive Mobile Game et Doctor Who: Lost in Time, tous deux développés par East Side Games, vont raconter une seule et même histoire. Tout commence par une mystérieuse perturbation spatio-temporelle, qui propulse le Docteur à bord du U.S.S. Cerritos de Star Trek: Lower Decks – The Badgey Directive Mobile Game tandis que Lieutenant Brad Boimler et Ensign Beckett Mariner se retrouvent dans l’univers énigmatique de Doctor Who.

Pourquoi un crossover sur mobile ?

Si certains fans peuvent être déçus de voir ce crossover se dérouler sur mobile plutôt que sur Paramount+ ou Disney+, il y a une raison à cela. Les jeux mobiles Star Trek: Lower Decks – The Badgey Directive Mobile Game et Doctor Who: Lost in Time étant tous deux développés par East Side Games, la réalisation d’un crossover est beaucoup plus simple sur le plan juridique. En effet, East Side Games détient déjà les droits sur les personnages et les ressemblances des acteurs tels que David Tennant et Alex Kingston.

Des obstacles logistiques à surmonter

Même si IDW Publishing a réussi à publier en 2012 une série de comics réunissant le Docteur de Matt Smith et l’équipe de Star Trek: The Next Generation, un crossover à la télévision entre Star Trek et Doctor Who serait nettement plus compliqué. En effet, les deux séries sont diffusées de chaque côté de l’Atlantique par deux studios hollywoodiens différents, ce qui pose de nombreux problèmes logistiques. En attendant de surmonter ces obstacles, les fans peuvent se consoler avec le crossover sur mobile, qui leur offrira un aperçu des interactions entre leurs personnages préférés de Star Trek et l’univers étrange de Doctor Who.