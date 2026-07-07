Dutton Ranch : le meurtre du final n’est peut-être pas celui qu’on croit

En bref Joaquin Reyes n’est peut-être pas le tueur

Le final suggère plus qu’il ne montre

La saison 2 devra trancher

Le final de Dutton Ranch fait tout pour vous pousser vers une conclusion simple. Joaquin reçoit l’ordre de tuer son frère, un coup de feu retentit, puis le corps de Rob-Will Jackson apparaît dans le hall pendant qu’un SUV noir quitte la propriété. Propre, net, presque trop net.

Un final qui veut vous faire conclure trop vite

L’épisode 8, El Padrino, brassait déjà pas mal de chaos. Les Dutton défendent leur ranch contre des hommes du cartel, Carter Green se fait enlever, et Oreanna Jackson confirme sa grossesse. Au milieu de tout ça, l’arrivée de Mariano Reyes, vieux fantôme du ranch 10 Petal devenu patron de cartel après sa fuite au Mexique, change l’échelle du conflit.

Ce même Mariano utilisait depuis des décennies le commerce de bétail de 10 Petal pour faire passer sa drogue. Quand Rip Wheeler et Beth Dutton remontent la piste, il débarque à Rio Paloma et demande à son fils d’effacer Rob-Will pour lui ouvrir la voie vers la tête du ranch. Sauf qu’on ne voit jamais le tir. On voit un homme attendre dans sa voiture, une hésitation, puis un résultat.

Pourquoi la théorie Joaquin tient vraiment debout

C’est là que le doute devient intéressant. Juan Pablo Raba, qui joue Joaquin Reyes, estime lui-même que son personnage n’a probablement pas tué son frère. Il le dit très frontalement, « Je ne pense pas qu’il l’ait fait. Parce que ce n’est pas un tueur. Ce n’est même pas un cowboy, bon sang. Il n’a jamais tiré sur qui que ce soit de sa vie ».

Et ce n’est pas une lecture en l’air. Toute la fin de saison insiste sur le manque de nerf de Joaquin. Un peu plus tôt, lors d’un rendez-vous discret dans un motel, Mariano le pique là où ça fait mal. Pour lui, le pouvoir repose sur l’anticipation, et le cheval qui mène le troupeau n’est ni le plus fort ni le plus grand, mais celui qui n’attend pas. Avant de lui lancer qu’il a passé sa vie à rester planté devant des barrières. Clairement, le portrait d’un homme incapable d’aller jusqu’au bout.

Si Joaquin n’a pas tiré, la saison 2 a déjà ses suspects

Du coup, qui a tué Rob-Will ? Première piste, la plus logique, un homme du cartel envoyé par Mariano parce qu’il ne faisait déjà pas confiance à son fils. Ce qui intrigue, c’est la rapidité. Il lui laisse à peine le temps d’agir.

L’autre piste mène à Miguel, joué par Berto Colón. Le personnage veillait jusque-là sur Oreanna, puis disparaît du final. On peut imaginer qu’il ait voulu sauver 10 Petal d’une gestion désastreuse, et protéger au passage sa propre place.

Et puis il y a Sheriff Handy Wade. Son attitude sent mauvais depuis un moment. Comment le cartel a-t-il su où trouver Carter ? Pourquoi n’a-t-il pas indiqué à Beth que le garçon traînait au ranch de Dwight White, alors qu’il savait déjà l’y localiser ? Ça ne suffit pas encore à lui donner un mobile pour ce meurtre, mais ça l’installe dans la zone grise. Dutton Ranch a déjà été renouvelée pour une saison 2. Et c’est sans doute là le vrai sujet, la série ne joue plus seulement le western familial, elle glisse vers le whodunit avec cartel en arrière-plan.