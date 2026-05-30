L’épisode 4 de Dutton Ranch pourrait bien lever le voile sur les véritables responsables de l’attaque

L’épisode 4 de la série Dutton Ranch apporte de nouveaux éléments sur l’attaque contre le ranch, laissant entrevoir l’identité possible des véritables instigateurs. Les soupçons se précisent alors que les indices s’accumulent autour de nouveaux suspects.

Tl;dr Enquête sur l’origine du taureau infecté au Dutton Ranch.

Soupçons de cartel derrière le 10 Petal Ranch.

Tensions croissantes entre Beth, Rip et Beulah Jackson.

Le mystère du taureau contaminé s’épaissit

À mesure que la série Dutton Ranch progresse, les doutes s’intensifient autour de l’affaire du taureau porteur de la fièvre aphteuse. L’achat malheureux auprès de J.R. Simon, un intermédiaire peu scrupuleux, a contraint Beth Dutton et Rip Wheeler à abattre tout leur troupeau. Mais cette catastrophe semble n’être que la partie émergée d’un iceberg bien plus sombre. D’ailleurs, Rip avance prudemment que le bétail incriminé proviendrait « plus que probablement du Mexique ». Une information qui alimente toutes les spéculations.

L’ombre du cartel plane sur le 10 Petal Ranch

Parmi les nombreuses théories échafaudées par les fans sur Reddit, une revient avec insistance : le cartel aurait infiltré le ranch de Beulah Jackson, situé à deux pas de la frontière mexicaine. Les soupçons se resserrent autour de la famille Reyes, en particulier depuis l’apparition dans le générique de la voix de Raoul Max Trujillo, alias « Mariano Reyes ». Or, ce patronyme est également celui du fils adoptif de Beulah, Joaquin Reyes. Faut-il y voir un simple hasard ? Ou au contraire l’indice d’un système occulte opérant en coulisse ?

Nouvelles alliances et montée des tensions

La rivalité entre le Dutton Ranch et le 10 Petal Ranch s’exacerbe au fil des épisodes. Dès leur première confrontation lors d’une vente aux enchères houleuse, Beth et Beulah ont laissé entrevoir une hostilité tenace. Puis, un échange téléphonique énigmatique — Beulah décrochant pour répondre à une voix off identifiée comme Mariano — a semé davantage le trouble. On pourrait presque dresser ici une liste des signaux inquiétants :

L’ingérence d’organisations criminelles transfrontalières.

L’implication potentielle de membres de la famille Reyes.

L’instabilité croissante au sein du ranch dirigé par Beulah.

Chacune de ces pistes suggère que les enjeux dépassent largement une simple querelle agricole.

Croisement d’univers et vers un final explosif ?

Ce contexte lourd laisse entrevoir un possible croisement avec l’univers de « Landman », autre création signée Taylor Sheridan où les cartels dictent déjà leur loi sur fond de pétrole texan. Si la suite confirme l’implication criminelle derrière le 10 Petal Ranch, il ne serait pas surprenant d’assister à une escalade inédite — voire à l’apparition prochaine du fameux Mariano en chair et en os. Les téléspectateurs sont prévenus : la vengeance attend son heure sur Paramount+.