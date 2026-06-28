Dutton Ranch prépare enfin Mariano Reyes, sa vraie bombe finale

L’épisode 8 place enfin Mariano Reyes au centre du final de Dutton Ranch. Et son arrivée menace autant le clan Dutton que le 10 Petal Ranch.

En bref Mariano Reyes arrive enfin dans le final

Joaquin appelle son père à l’aide

Rip et Beth sont directement menacés

Pendant presque toute la saison, Dutton Ranch a traité Mariano Reyes comme une silhouette hors champ. L’épisode 8 change ça. En faisant appeler Joaquin Reyes à son père dans les dernières secondes, la série transforme un simple nom en menace concrète, et elle recadre au passage une bonne partie de ce qu’on a vu jusque-là.

Un personnage absent devient soudain le centre du jeu

Ce n’est pas sorti de nulle part. L’épisode 4 laissait déjà entendre que Mariano avait un rôle dans les ennuis sanitaires de Beth Dutton et Rip Wheeler, quand Beulah Jackson recevait son appel au sujet d’un déplacement de bétail, avec une consigne limpide, pas de surprise. Beaucoup avaient alors relié ce nom à Joaquin et au 10 Petal Ranch.

Puis l’épisode 7 a compliqué l’image. Via des flashbacks, on découvrait un jeune Mariano, incarné par Bobby Soto, ancien employé du ranch chargé de veiller sur une jeune Beulah. Un profil presque doux, loin du patron d’un trafic illégal de bétail. Entre ces deux versions du personnage, il reste un trou énorme. Et c’est justement ce vide que le final doit combler.

Joaquin n’a plus rien à perdre

Du côté de Joaquin, la mécanique est assez brutale. Après que sa mère, Beulah, lui a laissé croire qu’il récupérerait le 10 Petal Ranch, elle change de cap et place finalement son frère Rob-Will Jackson aux commandes. L’épisode 7 avait déjà été un désastre pour lui. L’épisode 8 confirme qu’il ne partira pas en silence.

Il connaît le secret de Rob-Will, le meurtre de l’ancien contremaître Wes Ayers dans le premier épisode. Il apporte même l’arme à la police. Mais Sheriff Handy Wade, joué par Josh Stewart, le balaie faute de corps. Résultat ? Joaquin passe à un autre niveau et lâche à son père, en espagnol, « Salut, papa. J’ai besoin de ton aide ».

Le final promet un choc frontal avec Rip et Beth

Cet appel n’est pas seulement une affaire de succession familiale. Il menace aussi directement Rip et Beth. Mariano est presque certainement lié au taureau infecté par la fièvre aphteuse qui a anéanti leur troupeau. Donc son entrée en scène arrive au pire moment.

Et il y a un autre détail qui compte. Dans l’épisode 2, Rip met en place une nouvelle version du Train Station de Yellowstone. Difficile de ne pas y voir une destination possible pour Mariano. Mais le lien père-fils avec Joaquin complique tout, puisque Rip et Beth s’entendent jusque-là plutôt bien avec lui. Clairement, quelqu’un risque l’aller simple.

La série joue déjà l’après

Bon, le final ne fermera pas tout. La saison 2 de Dutton Ranch est déjà confirmée. Kelly Reilly a d’ailleurs expliqué à The Hollywood Reporter que l’équipe avait « quelques idées » pour la suite, en ajoutant qu’ils savaient déjà plus ou moins où commencer.

Et Finn Little a soufflé à Us Weekly que les fans devraient être « très inquiets » pour la fin de saison, avant de plaisanter, ou pas vraiment, sur « au moins trois personnes, ou peut-être quatre, qui meurent dans le final ». La série voulait un vrai point de bascule. Elle l’a trouvé, avec Mariano. Et si ça marche, la saison 2 partira d’un paysage bien plus sale qu’au départ.