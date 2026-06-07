Dutton Ranch : l’épisode 5 casse la tension centrale de la série

Après un début solide, l’épisode 5 de Dutton Ranch affaiblit la rivalité avec 10 Petal. Un virage qui change déjà l’intérêt de la série.

En bref L’épisode 5 rapproche les deux camps rivaux

La tension avec 10 Petal retombe nettement

La suite perd son moteur principal

Le plus intéressant dans Dutton Ranch, jusqu’ici, n’était pas juste de revoir Rip Wheeler et Beth Dutton. C’était de les voir redevenir petits dans un monde plus grand qu’eux. Et ça, l’épisode 5 vient franchement de le fragiliser.

Ce que la série avait trouvé de juste

Dès ses premiers épisodes, Dutton Ranch réussissait là où Marshals, autre spin-off de Yellowstone, avait échoué selon la source. Même ton, même goût pour le mélodrame premium, mais avec une idée simple et efficace : au Montana, les Dutton dominaient. À Rio Paloma, au Texas, ils deviennent des outsiders.

Face à eux, il y avait 10 Petal Ranch et surtout Beulah Jackson, jouée par Annette Bening, présence calme mais inquiétante. La première rencontre avec Beth, dans un abattoir, installait une vraie hostilité. Vous voyiez déjà le choc arriver.

L’épisode 4 avait fait monter la pression

Puis la série a appuyé là où ça fait mal. L’épisode 4 montrait Rip obligé d’abattre tout son troupeau après l’introduction d’un taureau atteint de fièvre aphteuse. La source parle d’une des séquences les plus dérangeantes de l’histoire de Yellowstone, et on comprend pourquoi : la mise en scène reste collée à Rip pendant qu’il détruit, balle après balle, ce qui représente l’avenir de sa famille.

À ce moment-là, la piste la plus excitante prenait forme. Le taureau infecté aurait pu venir du Mexique, dit Rip. Et comme Beulah avait déjà affiché une froideur presque venimeuse lors de la vente aux enchères, l’idée d’une implication de 10 Petal, voire d’un groupe opaque que des fans relient à un cartel mexicain, donnait au conflit une vraie densité.

L’épisode 5 change brutalement de trajectoire

Sauf que l’épisode 5 casse ce mouvement. Au lieu d’une riposte frontale, Rip devient le nouveau contremaître de 10 Petal. De son côté, Beth se rapproche de Beulah et la convainc de conserver ses services marketing. En gros, la hache de guerre semble enterrée.

Le problème, il est là. Toute la promesse de Dutton Ranch reposait sur une rivalité entre deux ranchs. Une fois les personnages assis à un dîner amical, une partie de cette tension s’évapore. Même si le plan est plus tordu qu’il n’en a l’air.

Le vrai risque pour la suite

Bien sûr, ce rapprochement peut être une ruse. Rip et Beth pourraient infiltrer 10 Petal pour le faire tomber de l’intérieur. Ce serait efficace à l’écran, mais ce ne serait plus vraiment l’histoire vendue au départ.

Et l’autre scénario n’est pas plus simple. S’ils prennent le contrôle du ranch, ils redeviennent les gros joueurs locaux, et la série perd ce qui la rendait neuve : les voir affronter un défi inédit. S’ils échouent, la tension avec Beulah a déjà pris un coup. Dans les deux cas, la série doit retrouver un moteur, vite. Dutton Ranch est diffusée sur Paramount+, et la suite va dire si ce virage prépare un vrai payoff, ou si le show a sabré son meilleur fil narratif trop tôt.