Dutton Ranch saison 2 inquiète déjà, et pas seulement à l’écran

La saison 2 de Dutton Ranch est confirmée, mais deux signaux inquiètent déjà les fans : un recentrage annoncé et un changement de showrunner.

En bref La saison 2 est déjà confirmée

Beth et Rip pourraient moins dominer

Un nouveau showrunner arrive

Le problème avec Dutton Ranch, c’est qu’on savait très bien pourquoi on regardait. Pour Beth Dutton et Rip Wheeler. Or la série a déjà commencé à déplacer ce centre-là en fin de saison 1, et les derniers signaux laissent penser que la saison 2 ira encore plus loin.

La série s’est déjà éloignée de son duo vedette

Tout a basculé à l’épisode 5. Après une épidémie de fièvre aphteuse, Rip Wheeler et ses hommes ont dû abattre tout le troupeau. Résultat ? Un ranch sans bétail, donc une série soudain privée de sa colonne vertébrale la plus simple.

La suite a trouvé une parade en envoyant Beth Dutton et Rip Wheeler vers une alliance avec le ranch rival 10 Petal, mené par Beulah Jackson, le personnage d’Annette Bening. Sauf qu’à force, 10 Petal a presque pris le dessus sur Dutton Ranch. L’épisode 7 l’a très bien montré, avec beaucoup de drame relationnel, mais une place réduite pour le couple que le public était venu suivre.

Kelly Reilly annonce une saison 2 plus chorale

La série a déjà été renouvelée, mais les déclarations de Kelly Reilly n’ont rien de rassurant pour ceux qui attendent surtout la suite de Beth et Rip. L’actrice explique que la saison 2 ressemblera davantage à celle d’Ed Harris et précise « je pense que la saison 2 va avoir beaucoup plus l’allure de la série d’Ed. Ce n’est pas la série de Beth et Rip. C’est Dutton Ranch, et il y a quatre personnages principaux, cinq. »

Sur le papier, une série plus chorale n’a rien d’un défaut. Mais ce n’est pas ce que beaucoup attendaient.

Le prestige ne règle pas tout

Kelly Reilly dit aussi qu’Annette Bening et Ed Harris ont apporté une vraie légitimité au projet. Elle va même jusqu’à affirmer : « J’ai déjà dit ça avant, j’ai l’impression qu’ils nous ont rendus légitimes. On aurait pu n’être qu’un petit spin-off un peu soap, et on ne l’est pas grâce à eux. »

C’est entendable. Et franchement, le casting a de l’allure. Mais le vrai moteur émotionnel restait Beth et Rip. La finale le rappelait encore avec la menace du cartel, quand Beth lâchait qu’ils allaient les avoir. Il y avait là une promesse claire pour la suite.

Le changement de showrunner ajoute une autre inconnue

Et puis il y a les coulisses. En avril 2026, Chad Feehan a été écarté après des problèmes en interne. Des informations rapportaient notamment des frictions avec Cole Hauser et Kelly Reilly. Deux mois plus tard, en juin 2026, Benjamin Cavell a repris la main.

Son parcours passe par Justified, The Stand et surtout SEAL Team. C’est là que ça devient intéressant, ou inquiétant. Spencer Hudnut, le showrunner de Marshals, vient lui aussi de SEAL Team, et Marshals n’a pas vraiment convaincu les fans, entre faux pas de ton et dialogues assez raides. Bon, ça ne condamne pas Benjamin Cavell. Mais ajouté au recul annoncé de Beth et Rip, ça commence à faire beaucoup.

La saison 2 n’est pas en danger, pas du tout. En revanche, son identité, elle, semble encore en négociation. Et pour une série dérivée, c’est souvent là que tout se joue.