Après Severance, l’équipe d’Adam Scott prépare Shifters pour Hulu

En attendant la saison 3 de Severance, plusieurs artisans clés de la série lancent Shifters sur Hulu, un projet SF qui joue lui aussi avec l’identité.

En bref Adam Scott repart avec l’équipe de Severance

Shifters arrivera sur Hulu, sans date encore

Le concept tourne autour d’identités à louer

Ce ne sera pas la saison 3 de Severance. Mais pour les fans, il y a quand même un mouvement à suivre. Une partie de l’équipe créative de la série d’Apple TV se retrouve sur Shifters, une nouvelle fiction préparée pour Hulu.

La même équipe, pas la même plateforme

On parle ici d’Adam Scott, du scénariste Ezra Clayton Daniels et du producteur exécutif Eli Jorné. Tous trois ont confirmé leur collaboration sur Shifters. Pour ceux qui attendent encore la suite de Severance, le contraste est assez net : la saison 2 s’est terminée le 21 mars 2025 sur Apple TV (ou le 20 au soir aux États-Unis), et la saison 3 ne serait pas attendue avant 2027.

Résultat, ce nouveau projet prend une place particulière. Pas comme lot de consolation, plutôt comme indice. Cette équipe continue d’explorer les mêmes obsessions.

Une idée de SF qui joue avec le visage et l’identité

D’après Deadline, Shifters se déroule dans une science-fiction légèrement futuriste. Son point de départ est simple et franchement efficace : une procédure cosmétique illégale permet de changer de visage très facilement.

Et ceux qu’on appelle les Shifters en ont fait un business. Contre paiement, ils peuvent prendre l’apparence de n’importe qui, selon les besoins de leurs clients. On imagine vite les usages, des plus intimes aux plus douteux. C’est précisément là que le concept devient intéressant, parce qu’il ne repose pas sur un gadget visuel, mais sur une idée qui touche à l’identité elle-même.

Pourquoi les fans de Severance vont tendre l’oreille

Si vous aimez Severance, la parenté saute aux yeux. Shifters devrait lui aussi parler d’autonomie, de rapport au passé, de ce qu’on abandonne de soi pour survivre ou pour vendre quelque chose.

Le ton n’est pas encore fixé noir sur blanc, mais il y a de quoi s’attendre à quelque chose de trouble, presque poisseux. L’idée de gens qui monétisent le fait de porter le visage d’autrui a ce côté dérangeant qui colle bien à l’ADN de Severance. Bref, ce n’est pas la même série, mais ce n’est clairement pas un virage anodin non plus.

Une adaptation encore sans date

Shifters adapte un roman graphique de Koren Shadmi, qui participera comme producteur consultant. Eli Jorné et Ezra Clayton Daniels écriront la série. Côté production exécutive, on retrouvera aussi Naomi Scott et Kevin Cotter, en plus d’Adam Scott, d’Eli Jorné et d’Ezra Clayton Daniels.

Pas de date de sortie pour Shifters, pas davantage pour la suite immédiate de Severance. Mais cette annonce raconte déjà quelque chose. En attendant les réponses promises par la série d’Apple TV, ses artisans avancent sur un autre terrain, très voisin. Et dans l’économie actuelle du streaming, ces passerelles-là comptent souvent autant que les calendriers.