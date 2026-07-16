X-Men dans le MCU, cette rumeur relance la piste d’un casting plus jeune

Une nouvelle rumeur autour de Professor X relance un scénario pour les X-Men du MCU : Marvel pourrait miser sur une équipe bien plus jeune que prévu.

En bref Bill Skarsgård serait lié au reboot X-Men

La piste d’une équipe plus jeune revient fort

Marvel n’a rien confirmé à ce stade

Le vrai sujet, ici, n’est peut-être pas Bill Skarsgård. C’est l’âge des futurs X-Men. Car si Marvel regarde vraiment du côté de l’acteur de 35 ans pour Charles Xavier, on n’est plus du tout dans l’image classique d’un Professor X installé, âgé, presque institutionnel.

Ce n’est pas seulement un nom, c’est un signal

Une nouvelle rumeur affirme que Bill Skarsgård serait en discussions pour rejoindre le MCU. Rien ne dit avec certitude quel rôle lui serait destiné, mais certains avancent déjà le nom de Professor X. Et là, les réactions ont été immédiates. Sur X, pas mal de commentaires rejettent franchement l’idée, sans doute parce que l’acteur reste très associé à Pennywise dans It.

Bon, il faut garder la tête froide. On parle d’une rumeur dans une rumeur, donc de quelque chose de très loin d’être acté. Mais même fragile, ce bruit de couloir attire l’attention parce qu’il s’emboîte avec d’autres signaux.

Le puzzle des âges commence à prendre forme

Depuis quelque temps, un autre nom circule, celui de Adam Driver pour Magneto. L’acteur a 42 ans. Skarsgård, 35. Mis côte à côte, ces âges racontent déjà quelque chose.

Le contraste est net avec les incarnations les plus connues. Dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le Professor X du canon MCU était joué par Patrick Stewart, aujourd’hui âgé de 86 ans. Quant à Ian McKellen, il avait un peu plus de 60 ans lorsqu’il a pris le rôle de Magneto dans X-Men. Si Marvel confirme un jour ces pistes, on changerait clairement d’échelle.

Pourquoi cette hypothèse colle avec le moment du MCU

Ce n’est pas absurde. Après Avengers: Endgame, le MCU a souvent donné une impression de trajectoire dispersée, avec des morceaux pas toujours reliés entre eux. Dans ce contexte, introduire enfin les X-Men avec une génération plus jeune serait une manière assez propre de relancer une saga sur le temps long.

Et cette arrivée est attendue depuis des années. En dehors de X-Men ’97, qui ne compte pas comme vraie introduction en prises de vues réelles, et du caméo d’un Professor X d’univers alternatif, les mutants restent l’absence la plus visible du catalogue Marvel au cinéma.

Reste une autre rumeur, tout aussi parlante

Il y a aussi le cas Sadie Sink, 24 ans, toujours fortement évoquée pour Jean Grey dans le prochain film Spider-Man: Brand New Day, attendu dans quelques semaines. Là encore, rien d’officiel.

Mais en regroupant Sadie Sink, Adam Driver et Bill Skarsgård, on voit apparaître une logique. Pas une preuve, clairement. Plutôt une direction possible. Et si c’est bien celle que choisit Marvel, l’enjeu dépasse le casting pur. Cela dirait comment le studio compte reconstruire les X-Men, et peut-être, avec eux, redonner une colonne vertébrale au MCU.